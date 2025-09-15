Ação do procurador de Justiça do RS pode eliminar 272 cargos na Câmara de Pelotas

Lei foi aprovada por vereadores em 2017. Douglas Dutra / Grupo RBS

O procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, ingressou com uma ação que pode acabar com 272 cargos da Câmara de Pelotas, incluindo os assessores de vereadores.

Saltz questiona a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.528 de 2017, que cria o sistema de classificação de cargos, funções e salários dos servidores do Legislativo. Ele aponta que a norma foi aprovada pelos vereadores sem a apresentação de um estudo de impacto financeiro e orçamentário dos cargos.

A lei prevê a existência de até 272 cargos na Câmara. Atualmente, segundo o portal da transparência, a Câmara possui 186 assessores em cargos comissionados e 44 servidores estatutários, além de contratos CLT, estagiários e vereadores. Para 2025, o orçamento para gastos com pessoal no Legislativo de Pelotas é de R$ 27,8 milhões.

O que vai acontecer agora

A ação de Saltz foi recebida pelo desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele já determinou que o prefeito Fernando Marroni (PT) e o presidente da Câmara, Carlos Júnior (PSD), sejam notificados para se manifestarem no prazo de 30 dias.

Procurado, Carlos Júnior disse que ainda não foi informado da ação e que iria consultar a assessoria jurídica da Câmara.