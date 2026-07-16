Tarifaço: a velha tentativa de nos dominar está perdendo força

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

O Brasil está se tornando uma grande nação, com importância internacional a ponto de incomodar e reacomodar relações comerciais históricas. Estamos descobrindo o nosso valor, o quanto somos relevantes e o nosso peso no comércio global. Afinal, quem não se projeta não conquista um espaço ao sol e permanece à sombra daqueles que se desenvolveram primeiro. E este é o ponto.

Os Estados Unidos da América, enquanto país, sempre se posicionaram de forma a preservar seus interesses, e qualquer nação que ouse crescer e dividir espaço logo é rechaçada. Não importa se é o Brasil, a China ou a Europa: se romper o alinhamento, eles criam obstáculos, impõem sanções e dificultam o caminho. E não é culpa de Trump; ele apenas não é discreto ao dizer o que pensa e o que deseja. O método está na cartilha política daquele país: buscar justificativas para tentar conter a independência econômica de outras nações, sobretudo das mais próximas e daquelas que sempre estiveram sob a influência direta da "visão de mundo" norte-americana.

Por muito tempo isso funcionou, mas está perdendo força. Na verdade, já não tem o mesmo efeito de antes, apesar dos prejuízos que voltarão a ser sentidos pelos setores que ainda dependem dessa relação comercial. A indústria calçadista, por exemplo, tem como principal destino o mercado americano. As coleções são desenvolvidas dentro das especificações desse mercado e, diante da pulverização das exportações brasileiras, torna-se bastante difícil ampliar as vendas para novos destinos. Assim, o setor deverá sofrer e talvez tenha de reduzir a produção e a força de trabalho. Ao mesmo tempo, o Brasil também importa calçados e talvez precise adotar estratégias de proteção para defender a produção nacional. É justo!

Por outro lado, o Brasil é o país do agronegócio, das energias limpas e dos combustíveis verdes; o país do petróleo, que domina a extração de óleo e gás em águas profundas; o país da biodiversidade, dos recursos estratégicos e da grande disponibilidade hídrica; o país da nova indústria e das novas tecnologias, incluindo sistemas de pagamento; o país que se projeta para descarbonizar as atividades econômicas e que caminha para se tornar a maior economia verde do planeta. E isso assusta.

Não por acaso, o foco do tarifaço se concentra na acusação de que o Brasil não negocia de "boa-fé" e de que não houve vontade por parte do governo brasileiro, o que não corresponde à realidade. A chancelaria brasileira trabalhou intensamente e apresentou dados técnicos, mas a decisão acabou descambando para o campo político. No fundo, trata-se de mais uma tentativa de intimidar para subordinar aos interesses americanos questões como o comércio de etanol e o sistema de pagamentos Pix, utilizando argumentos frágeis e até inverídicos, como o desmatamento ilegal, que, na verdade, está em queda.

Fato é que, a cada golpe desferido pelos Estados Unidos, ampliamos nossas opções de negócios com outros países e, se tivermos calma, ficaremos bem. Tornamo-nos um mar aberto aos investimentos, que são bem-vindos desde que o investidor esteja disposto a respeitar nossas condições e a compartilhar dos nossos interesses. Podemos e devemos fazer negócios com todo o mundo. O que não cabe é a impressão de que dependemos dos Estados Unidos. Vale lembrar: eles precisam da nossa carne, do nosso suco de laranja, do nosso café, da nossa celulose... A lista de produtos excluídos das tarifas é longa. Isso não significa, porém, que não devamos seguir negociando. Isso, sempre. É uma nação amiga, e amigos se respeitam.

No fundo, o que está em jogo é a nossa soberania, que ainda é frágil porque seguimos debatendo o uso e o alcance de tecnologias estrangeiras, sem perceber que jamais seremos verdadeiramente independentes e influentes enquanto não dominarmos tecnologias próprias, desenvolvidas aqui, com investimento nacional. O agronegócio brasileiro é o nosso melhor exemplo: investimento público com participação de recursos privados voltado ao desenvolvimento de tecnologias de produção. A Embrapa é a nossa NASA. Enquanto alguns disputavam a corrida espacial, por aqui a aposta foi desbravar novas fronteiras, conhecer a terra e descobrir tudo o que somos capazes de extrair e produzir. Deixamos de ser um simples fornecedor de commodities há muito tempo.



