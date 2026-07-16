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Tarifaço: a velha tentativa de nos dominar está perdendo força

Fortalecimento da economia brasileira, autonomia tecnológica e diversificação de mercados são apontados como caminhos para enfrentar as pressões comerciais dos Estados Unidos

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