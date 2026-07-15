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Notícia

Grupo RBS participa da 32ª Fenadoce com programação especial 

Evento, que ocorre entre 15 de julho e 3 de agosto, contará com transmissões de programas de Gaúcha, Atlântida e entradas ao vivo na RBS TV

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