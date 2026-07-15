Grupo RBS participa da 32ª Fenadoce com programação especial 

Reafirmando sua conexão com a Zona Sul do Estado, o Grupo RBS marca presença na 32ª edição da Fenadoce, realizada no Centro de Eventos de Pelotas entre os dias 15 de julho e 3 de agosto. Mantendo a tradição, o público poderá aproveitar o espaço da empresa no local para acompanhar de perto entradas ao vivo na RBS TV e transmissões de programas da Gaúcha e da Atlântida.
Situada nos estandes 174 e 175, em frente à Cidade do Doce, a Casa RBS conta com um ambiente para fotos inspirado no estúdio do Jornal do Almoço, da RBS TV. Quem passar pelo local também poderá participar de ativações de marca e ganhar brindes como bolsas térmicas, nécessaires, ecobags, cadernos e canetas.
A Fenadoce estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.
Confira a programação da Casa RBS na Fenadoce:
- Quarta-feira, 15 de julho
- 15h – Tá Vazando (Atlântida Rede)
Quinta-feira, 16 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
Sexta-feira, 17 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
Sábado, 18 de julho
- 10h – Supersábado (Gaúcha Zona Sul)
- 14h45min – Entrada ao vivo no Baita Sábado (RBS TV)
- 15h – Atlântida Stage (Atlântida Zona Sul)
Quarta-feira, 22 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Quinta-feira, 23 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Sexta-feira, 24 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Sábado, 25 de julho
- 8h – Supersábado (Gaúcha)
- 15h – Atlântida Stage (Atlântida Zona Sul)
Quarta-feira, 29 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Quinta-feira, 30 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Sexta-feira, 31 de julho
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)
- 17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)
Sábado, 1º de agosto
- 15h – Atlântida Stage (Atlântida Zona Sul)