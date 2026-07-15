Grupo RBS participa da 32ª Fenadoce com programação especial 

Casa RBS reúne público e comunicadores na 32ª Fenadoce. Carolina Tapia / Grupo RBS

Reafirmando sua conexão com a Zona Sul do Estado, o Grupo RBS marca presença na 32ª edição da Fenadoce, realizada no Centro de Eventos de Pelotas entre os dias 15 de julho e 3 de agosto. Mantendo a tradição, o público poderá aproveitar o espaço da empresa no local para acompanhar de perto entradas ao vivo na RBS TV e transmissões de programas da Gaúcha e da Atlântida.

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Situada nos estandes 174 e 175, em frente à Cidade do Doce, a Casa RBS conta com um ambiente para fotos inspirado no estúdio do Jornal do Almoço, da RBS TV. Quem passar pelo local também poderá participar de ativações de marca e ganhar brindes como bolsas térmicas, nécessaires, ecobags, cadernos e canetas.

A Fenadoce estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Confira a programação da Casa RBS na Fenadoce:

Quarta-feira, 15 de julho

15h – Tá Vazando (Atlântida Rede)

Quinta-feira, 16 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

Sexta-feira, 17 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

Sábado, 18 de julho

10h – Supersábado (Gaúcha Zona Sul)

14h45min – Entrada ao vivo no Baita Sábado (RBS TV)

15h – Atlântida Stage (Atlântida Zona Sul)

Quarta-feira, 22 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Quinta-feira, 23 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Sexta-feira, 24 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Sábado, 25 de julho

8h – Supersábado (Gaúcha)

15h – Atlântida Stage (Atlântida Zona Sul)

Quarta-feira, 29 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Quinta-feira, 30 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Sexta-feira, 31 de julho

16h – Tá Vazando (Atlântida Zona Sul)

17h – Vibe Sunshine (Atlântida Zona Sul)

Sábado, 1º de agosto