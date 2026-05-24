GERAL

Atenção básica
Notícia

Postos de saúde de Pelotas ganham reforço de novos profissionais do Mais Médicos

Quatro clínicos iniciam atendimentos em três bairros da cidade; município aguarda liberação de outra parte do grupo enviado pelo governo federal

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS