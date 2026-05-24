Postos de saúde de Pelotas ganham reforço de novos profissionais do Mais Médicos

Maior cidade da Zona Sul passa a contabilizar um quadro de 46 plantonistas em atividade. Divulgação / Secom / Prefeitura de Pelotas

A rede municipal de assistência em saúde de Pelotas começou a receber um incremento de pessoal com o objetivo de reduzir filas de espera e ampliar as consultas nos bairros. Neste mês, quatro médicos vinculados ao programa federal iniciaram as atividades práticas em regiões consideradas de alta demanda pela prefeitura. O contingente faz parte de uma ofensiva nacional para fixar profissionais na linha de frente de localidades estratégicas.

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Os novos integrantes do projeto foram integrados a equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesta primeira etapa, os acolhimentos presenciais estão concentrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Colônia Osório, do Navegantes e da Vila Princesa. Além desses trabalhadores, a administração local aguarda o desfecho de trâmites burocráticos para a chegada de outros quatro clínicos contratados.

Expansão do atendimento e assistência especial

Com as recentes incorporações e o preenchimento de vagas, a maior cidade da Zona Sul passa a contabilizar um quadro de 46 plantonistas em atividade pelo sistema. Esse grupo está distribuído por diferentes frentes do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando serviços não apenas nos postos tradicionais, mas também em estruturas de acolhimento social, como o Consultório na Rua e as alas de Atenção Primária Prisional.

Segundo a gestora da pasta, Angela Moreira Vitória, o preenchimento dessas posições nos distritos sanitários qualifica o primeiro contato do cidadão com a medicina pública.

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A porta de entrada do SUS na periferia

Criada originalmente em 2013, a iniciativa do Ministério da Saúde tem como foco principal o provimento de mão de obra em áreas periféricas, rurais ou que historicamente enfrentam dificuldades para atrair diplomados. Dentro da engrenagem do SUS, a atuação comunitária é tida como o pilar mais importante da prevenção, uma vez que os ambulatórios de bairro conseguem resolver até 80% das queixas da população, englobando exames de rotina, pré-natal e acompanhamento de doenças crônicas, evitando a superlotação de hospitais.



