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Justiça determina suspensão da licença da Usina Candiota 3

Medida não tem efeito imediato porque depende de análise de recursos no TRF4; órgão ambiental terá até novembro de 2026 para decidir sobre renovação, sob multa diária

Laura Cosme

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Júlia Ozorio

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