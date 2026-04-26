IFSul Campus Pelotas abre mais de 700 vagas gratuitas para Vestibular de Inverno

O Campus Pelotas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. São oferecidas mais de 700 vagas em cursos técnicos e de graduação, nas modalidades bacharelado e tecnologia. Todas as vagas são presenciais e gratuitas.
Os interessados podem se inscrever até as 19h do dia 14 de maio. O início das aulas está previsto para o segundo semestre, a partir de agosto.
Formas de ingresso
Os candidatos aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (que exigem Ensino Fundamental completo) serão selecionados por meio de prova, marcada para o dia 14 de junho, às 16h.
Já para os cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente, a seleção será feita por sorteio, no dia 18 de junho, às 14h, por meio do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFSul, com transmissão pelo canal da instituição no YouTube.
No curso concomitante, o estudante já está cursando o Ensino Médio em outra escola (pública ou privada) e faz a formação técnica no IFSul ao mesmo tempo, em turno oposto ou compatível. Já no curso subsequente, o candidato já concluiu o ensino médio e busca apenas a qualificação técnica profissionalizante.
Os cursos superiores seguem processo seletivo próprio, cujas normas estão detalhadas no edital.
Reserva de vagas
Metade das vagas (50%) é destinada a estudantes oriundos de escolas públicas, conforme a Lei de Cotas. Dentro desse percentual, há subcotas para candidatos de baixa renda (renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e inscrição no CadÚnico), pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). As demais vagas são de acesso universal.
Cursos e vagas oferecidos
Superiores de graduação:
- Bacharelado em Design – 17 vagas (noite)
- Bacharelado em Engenharia Química – 8 vagas (tarde)
- Tecnologia em Gestão Ambiental – 37 vagas (noite)
- Tecnologia em Saneamento Ambiental – 37 vagas (noite)
Técnicos concomitantes e subsequentes:
- Edificações (subsequente, noite) – 34 vagas
- Eletromecânica (subsequente, noite) – 37 vagas
- Eletrotécnica (subsequente, noite) – 32 vagas
- Mecânica (subsequente, noite) – 28 vagas
- Química (subsequente, noite) – 28 vagas
- Telecomunicações (subsequente, manhã) – 25 vagas
- Telecomunicações (subsequente, noite) – 25 vagas
- Eletrônica (concomitante, noite) – 32 vagas
- Mecânica (concomitante, manhã) – 28 vagas
- Mecânica (concomitante, tarde) – 28 vagas
Técnicos integrados ao ensino médio:
- Design Gráfico – 30 vagas (tarde)
- Design de Interiores – 30 vagas (manhã)
- Edificações – 32 vagas (manhã)
- Eletrônica – 32 vagas (manhã) e 32 vagas (tarde)
- Eletrotécnica – 32 vagas (manhã) e 32 vagas (tarde)
- Química – 28 vagas (manhã) e 28 vagas (tarde)
- Eletromecânica – 32 vagas (manhã)
Edital e inscrições
A instituição reforça a necessidade de leitura atenta do edital referente ao curso escolhido, pois ele contém todas as etapas, prazos e critérios do processo seletivo. O documento está disponível no site do IFSul.
As inscrições para cursos técnicos devem ser feitas na Área do Candidato.
Para cursos superiores, as inscrições devem ser realizadas na página de Processos Seletivos do IFSul.