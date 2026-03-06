O que se sabe sobre o novo Parque Nacional do Albardão, que divide  ambientalistas e setores políticos e econômicos no RS

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O Parque leva esse nome em razão do farol homônimo localizado em Santa Vitória do Palmar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A criação do novo Parque Nacional do Albardão, com um milhão de hectares em terra e mar no litoral sul do Estado, eleva o grau de proteção sobre uma área considerada de grande importância para a preservação da biodiversidade, mas desperta preocupações sobre possíveis impactos econômicos negativos.

O estabelecimento da zona de conservação, defendida por ambientalistas, é resultado de quase duas décadas de estudos e tramitações no governo federal. Nos últimos anos, encontrou resistência de setores econômicos e políticos locais temerosos de eventuais perdas envolvendo atividades como pesca, geração de energia eólica e exploração de petróleo.

O parque do Albardão, que leva esse nome em razão do farol homônimo localizado em Santa Vitória do Palmar , é a quarta unidade federal de conservação ambiental localizada em solo gaúcho.

, é a quarta unidade federal de conservação ambiental localizada em solo gaúcho. As demais são os parques Aparados da Serra, Serra Geral e da Lagoa do Peixe .

. Sua implantação foi proposta oficialmente em 2008 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Estudos indicaram ser uma zona de extrema relevância para a sobrevivência de espécies marinhas como tubarões, raias, toninhas e tartarugas, além de aves migratórias.

As dunas também são consideradas um sítio geológico de destaque nacional.

O Rio Grande do Sul já vem sofrendo grandes impactos ecológicos com a ampliação de plantios de eucaliptos, de soja, e com a pressão imobiliária no Litoral, daí que a preservação daquela área é um ponto positivo. HEVERTON LACERDA Presidente da Agapan

A restrição a iniciativas econômicas na área de proteção integral, porém, desperta contrariedade em setores econômicos e políticos gaúchos. Durante as audiências públicas realizadas em 2024 em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, por exemplo, pescadores locais protestaram contra a vedação da área para a atividade pesqueira.

No mesmo período, o vice-governador Gabriel Souza sustentou críticas públicas feitas em suas redes sociais;

A criação do Albardão vai impedir sumariamente que o RS esteja inserido na transição energética, através do hidrogênio verde, já que impedirá projetos de energia éolica off-shore na região, entre outras questões que poderiam ser levantadas. GABRIEL SOUZA Vice-governador, em publicação de 2024 nas redes sociais

Procurada, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul enviou nota a Zero Hora na qual "apoia e reconhece a relevância ambiental da área", mas destaca que a a unidade de conservação "está inserida em um território estratégico para o planejamento energético nacional e estadual, especialmente no contexto da transição energética, da diversificação da matriz e do desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável, com destaque para offshore" (leia a íntegra ao final da reportagem).

A área do Albardão é considerada de grande potencial para a instalação de parques eólicos offshore, que incluem a presença de aerogeradores em alto-mar. Há projetos de grande porte, já em busca de licenciamento no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que ficam inviabilizados nessa faixa marítima.

A presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, afirmou à colunista de GZH Giane Guerra que o setor "não é contrário ao parque em si", mas questiona sua extensão e o elevado nível de proteção estabelecido.

— É possível ter um desenho que permita usar espaços que não atingirão a biodiversidade — afirmou Daniela.

Outra preocupação é um possível entrave à exploração de petróleo em alto-mar. A chamada Bacia de Pelotas, zona de interesse da indústria petrolífera, fica nas proximidades do espaço protegido. Conforme a colunista de GZH Marta Sfredo, as empresas envolvidas em projetos potencialmente afetados não creem em risco às operações porque as pesquisas que procuram confirmar a presença dos bolsões de óleo e gás na região se concentram em uma parte mais afastada do oceano.

Leia Mais Marta Sfredo: por que criação de parque ambiental não deve afetar busca por petróleo no RS

Enquanto o Albardão chegaria a até 50 quilômetros da costa gaúcha, as empresas atuam em uma faixa a partir de 95 quilômetros da faixa litorânea. As empresas, porém, ainda buscavam detalhes com o governo federal sobre a implantação do parque e possíveis interferências.

Autorização do governo federal

A criação do novo parque foi assinada na quinta-feira (5), conforme informou o colunista de GZH Jocimar Farina. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta (6). Ele terá 1.004.480 hectares, que passarão a ter restrição de uso.

A Área de Proteção Ambiental (APA) tem 55 mil hectares na faixa de areia e zona de amortecimento de 558 mil hectares no mar.

"Foram concluídas todas as etapas e tratativas para criação do Parque Nacional do Albardão por parte do ICMBio. Neste momento estamos aguardando a conclusão do processo por parte da Presidência da República", diz o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por meio de nota.

Leia a íntegra da nota enviada pelo governo do Estado

"A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul informa que aguarda a publicação do Decreto que prevê a criação do Parque e da Área de Proteção Ambiental do Albardão, na região Sul do Estado, uma área gerida pelo Governo Federal. A Sema esclarece que foi consultada por parte do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) sobre a criação e oficiou o órgão em dezembro de 2025.

A Sema reconhece e apoia a criação diante da relevância ambiental da área, sobretudo da APA, unidade de conservação de uso sustentável, capaz de conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo, destaca que a Unidade de Conservação proposta está inserida em um território estratégico para o planejamento energético nacional e estadual, especialmente no contexto da transição energética, da diversificação da matriz e do desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável, com destaque para offshore.

Dessa forma, por se tratar de uma pasta que une meio ambiente e infraestrutura, solicitou que o governo federal considerasse os seguintes itens no documento final: a manutenção de corredores de infraestrutura linear indispensáveis à conectividade territorial, à mobilidade, às atividades socioeconômicas regionais e ao planejamento energético estadual e a publicação, de forma clara, objetiva e vinculante, que a Área de Proteção Ambiental do Albardão constituirá a única Zona de Amortecimento do Parque Nacional, não sendo prevista a instituição de outra zona de amortecimento futura."