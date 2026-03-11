Diante de temores, governo federal sustenta que Parque do Albardão não inibirá projetos estratégicos no RS

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Farol que dá nome ao parque do Albardão, no Litoral Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em meio a temores de impactos econômicos negativos, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) sustenta que ajustes feitos no texto do decreto que criou o Parque Nacional do Albardão devem garantir a viabilidade de atividades no entorno, como a pesca e a eventual exploração de petróleo e de energia eólica.

Embora essas atividades sejam restritas no espaço de um milhão de hectares do parque propriamente dito, seriam possíveis em outras duas unidades adjacentes desenhadas para permitir maior flexibilidade de uso — uma Área de Proteção Ambiental (APA) e uma Zona de Amortecimento (ZA). Nesta última, conforme o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, seria autorizada a instalação de aerogeradores desde que sigam critérios para evitar danos ao parque.

A criação do novo Parque Nacional do Albardão foi assinada na quinta-feira (5), após anos de discussões e estudos.

na quinta-feira (5), após anos de discussões e estudos. O local terá mais de 1 milhão de hectares no litoral sul do RS, protegendo biodiversidade terrestre e marinha.

no litoral sul do RS, protegendo biodiversidade terrestre e marinha. Ambientalistas defendem a criação da unidade de conservação, mas setores econômicos protestam contra restrições à pesca e entraves à implementação de energia eólica e exploração de petróleo.

a criação da unidade de conservação, mas contra restrições à pesca e entraves à implementação de energia eólica e exploração de petróleo. O parque foi proposto em 2008 pelo ICMBio e é a quarta unidade federal de conservação ambiental no RS.

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Estado (Sindienergia-RS) diz que o texto da lei não é claro a esse respeito, e ainda analisa o assunto. O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) protocolou um projeto para suspender o decreto federal.

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Em entrevista a Zero Hora, Capobianco afirma que a área originalmente prevista para o parque (integralmente protegida), que teria o desenho de um retângulo, foi parcialmente recortada para dar lugar a um formato semelhante ao de uma letra T (veja infográfico abaixo). As duas áreas excluídas foram convertidas em zonas de amortecimento com 614 mil hectares — que permitem atividades como pesca, prospecção e exploração de minerais, passagem de cabos e até a instalação de aerogeradores.

Atendemos a uma solicitação de transformar esses trechos em uma zona de amortecimento, que estabelece critérios, mas não proíbe aerogeradores. Pode ter, com critérios adequados que não gerem impacto sobre o parque nacional, o que é perfeitamente compatível desde que siga padrões que serão definidos para a zona de amortecimento. JOÃO PAULO CAPOBIANCO Secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Essas faixas de amortecimento, conforme o governo, concentrariam a maior parte dos projetos em estudo para gerar energia a partir do vento. As possíveis reservas de petróleo também estariam fora do espaço de uso mais restrito.

Dúvidas sobre aerogeradores e propriedades

A presidente do Sindienergia, Daniela Cardeal, afirma que a entidade ainda estuda o decreto porque, segundo ela, a redação não é clara em relação à eventual instalação de aerogeradores. O artigo 11 estabelece que "ficam asseguradas (...) atividades ou empreendimentos estratégicos (...) incluídos linhas de transmissão, dutos, cabos, sistemas associados à geração e ao escoamento de energia elétrica offshore (...)".

Estamos avaliando a redação para 'empreendimentos estratégicos'. Não fica claro, a menos que empreendimentos de geração eólica offshore sejam propostos como estratégicos. DANIELA CARDEAL Presidente do Sindienergia

Capobianco, além de garantir que os aerogeradores poderiam ser montados nessa faixa, sustenta que a área do parque se estende apenas sobre água. O trecho de terra é considerado uma APA, que também permite usos econômicos, desde que de baixo impacto. Isso inclui, por exemplo, pesca artesanal próximo à costa e instalação de estruturas como dutos e cabos relacionados à exploração de petróleo ou à geração de energia. A APA tem 55,9 mil hectares, mas está contida na zona de amortecimento, ou seja, não conta à parte na soma total das áreas sob algum grau de proteção (1,6 milhão de hectares, ou 32 vezes o tamanho de Porto Alegre).

— Tenho visto circular, nas mídias sociais, uma informação de que aqueles que possuem propriedades naquela região estariam dentro do parque. Não estão. Ali é uma área de proteção ambiental, unidade de conservação que não prevê desapropriação, é compatível com a ocupação atual e com a pesca de baixo impacto — complementa Capobianco.

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Pedido de suspensão

Preocupado com possíveis impactos sobre a economia local, o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) protocolou na segunda-feira (9) um projeto de lei para suspender a criação do parque e um requerimento de urgência. Na justificativa da proposta, Moreira argumenta que a iniciativa da União afeta "de forma drástica e imediata a vida de milhares de cidadãos gaúchos" pelas restrições de uso.

O secretário-executivo do MMA acredita que o decreto do governo federal será mantido: