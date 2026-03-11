GERAL

Litoral Sul
Notícia

Diante de temores, governo federal sustenta que Parque do Albardão não inibirá projetos estratégicos no RS

Ministério do Meio Ambiente afirma que criou áreas de transição para viabilizar empreendimentos; sindicato de energias renováveis ainda analisa texto da lei

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS