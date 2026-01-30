Seguro-defeso atrasa e deixa mais de 600 pescadores sem renda na Lagoa Mirim

Em Pelotas, conforme a Colônia São Pedro Z-3, cerca de 100 credenciados para atuar não tiveram acesso ao benefício. André Ávila / Agencia RBS

Cerca de 630 pescadores que atuam da Lagoa Mirim, entre Jaguarão, Arroio Grande, Santa Isabel, Rio Grande e Pelotas, relatam não terem recebido parcelas do benefício federal Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como seguro-defeso.

O auxílio, correspondente a três parcelas no valor de um salário mínimo, é previsto por lei durante o período de proibição da pesca na região, adotado para garantir a reprodução das espécies. O período em que a atividade fica proibida também é conhecido como Piracema.

Na Lagoa Mirim, a pesca é proibida entre 1º de novembro a 30 de janeiro. Durante este período, os pescadores devem receber o benefício. Contudo, mesmo após o fim da restrição, alguns relatam que não receberam os valores.

Segundo Michele Martins Pedroso, integrante da Colônia de Pescadores Z-25, de Jaguarão, somente no município são cerca de 100 pescadores credenciados que não conseguiram acessar nenhum valor.

— Fizemos toda a atualização necessária e ninguém recebeu nada. A Colônia pediu uma resposta do Ministério da Pesca. O que nos falaram é que não tem orçamento. Se contar os pescadores de Santa Isabel e do entorno da Mangueira, chega a mais de 500 — comenta.

Para Rosangela Termezana Dias, pescadora há 34 anos em Jaguarão, a situação é crítica, uma vez que estão sem outra forma de renda.

— Estamos passando por transtornos. Não temos como pagar água, luz, e se não pagar cortam. Não querem saber se recebemos ou não. Nós somos pescadores, não trabalhamos em outra atividade. Se a gente pescar na Piracema, vem a fiscalização — relata.

De acordo com a prefeitura de Jaguarão, um benefício no valor de R$ 2 mil foi repassado pelo Executivo para 64 pescadores credenciados, como forma de auxílio durante o período. A administração municipal informou, contudo, que não dispõe de dados sobre quantos trabalhadores da pesca deixaram de receber o benefício federal.

Valor para quem atua na Lagoa dos Patos também está atrasado

Em Pelotas, conforme a Colônia São Pedro Z-3, cerca de 100 pescadores credenciados trabalham na Lagoa Mirim e também não receberam o benefício.

Enquanto isso, os cerca de 700 que atuam somente na Lagoa dos Patos, também aguardam o recebimento do auxílio. A última parcela deveria ter sido paga no dia 30 de setembro.

— Da região de Santa Isabel, Jaguarão, Arroio Grande, eles não receberam porque o governo alega que não tem orçamento. Deve ter mais ou menos uns 700 pescadores que ainda não receberam o seguro da Lagoa dos Patos. Da Instrução 02, que é dessa região da Mirim e São Gonçalo, alguns encaminharam e não conseguem receber, porque a portaria alega problemas no documento — explica Nilmar Conceição.

Em dezembro, cerca de 400 pescadores moveram ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão sustenta que não é mais responsável pelos pagamentos, alegando que a gestão do seguro-defeso foi transferida ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) após a Medida Provisória (MP) nº 1.323/2025, que estabeleceu novos critérios para o benefício.

Em Rio Grande, conforme a Colônia de Pescadores Z-1, há 14 pescadores que também não receberam o auxílio durante a restrição na Lagoa Mirim.

— Primeiro, foi bem difícil de conseguir entrar no sistema, não funcionava, dava erro. Até conseguir dar entrada nos pedidos demorou bastante. Agora, estamos aguardando a liberação — reforça Nilton Machado, presidente da Colônia.

O que diz o Ministério da Pesca e Aquicultura?

Segundo o governo federal, o pagamento das parcelas atrasadas do Seguro-Defeso deve começar na segunda quinzena de fevereiro, para quem solicitou o benefício a partir de 1º de novembro de 2025. Confira a nota, na íntegra:

"Quem pediu o Seguro-Defeso a partir do dia 1º de novembro de 2025 já está com o pedido analisado. Uma das exigências para o pagamento é a entrega do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira). Quem entregou o REAP corretamente está na fila de espera para receber. Solicitações antigas (antes do dia 31 de outubro de 2025) continuam em análise pelo INSS. Preenchimento do REAP: dos anos 2021, 2022, 2023 e 2024: até 05 de fevereiro. Do ano de 2025: até o dia 31 de dezembro".









