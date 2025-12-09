GERAL

Sem aula
Notícia

UFPel, UCPel e Furg suspendem atividades presenciais diante da chegada de ciclone extratropical

Universidades suspenderam atividades desta terça (9) e da manhã de quarta (10); Prefeitura e IFSul também adotaram medidas preventivas diante do avanço do ciclone extratropical

Frederico Feijó

