UFPel, UCPel e Furg suspendem atividades presenciais diante da chegada de ciclone extratropical

Decisão ocorre em meio à previsão de ventos fortes, chuva intensa e temporais isolados. Gabriel Verissimo / Grupo RBS

A chegada de um ciclone extratropical ao sul do Estado levou a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) a suspender as atividades presenciais desta terça-feira (9). A decisão ocorre em meio à previsão de ventos fortes, chuva intensa e temporais isolados na região.

Conforme comunicado da instituição, os Restaurantes Universitários do Anglo e do Capão do Leão permanecerão fechados durante essa terça-feira e quarta-feira até o meio dia. Já o RU Central segue funcionando normalmente.

A UCPel decidiu suspender as atividades acadêmicas e administrativas nesta terça-feira, a partir das 17h, retornando às atividades normais na quarta (10), a partir das 10h. Em caso de novas orientações, será emitido um novo comunicado.

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) publicou uma portaria suspendendo expediente acadêmico e administrativo presencial em todos os campi da instituição para o restante desta terça e, também, por toda quarta-feira, 10.

A decisão considera o agravo das condições climáticas, decorrente da passagem de um ciclone extratropical no Estado.

Rede municipal

A Prefeitura de Pelotas também decidiu suspender as aulas da rede municipal nas duas datas, após reunião com a Defesa Civil e equipes de emergência. A medida foi tomada em caráter preventivo, para garantir a segurança de estudantes, professores e servidores.

O Campus Pelotas do IFSul adotou protocolo semelhante e cancelou as atividades acadêmicas e administrativas, mantendo apenas os serviços essenciais.

Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Faccin, não há registros de danos até o momento, mas o órgão monitora o avanço do sistema meteorológico junto aos municípios.