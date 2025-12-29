Temporada de cruzeiros em Rio Grande deve receber até 3 mil turistas

Atracação de navio movimentou o turismo e a economia local na véspera de Natal. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

Rio Grande está na rota turística de cruzeiros e projeta receber até 3 mil turistas até fevereiro de 2026. A estimativa considera a chegada de quatro navios ao longo da temporada 2025/2026, iniciada na véspera de Natal, com o desembarque de cerca de 600 passageiros no Porto do município.

O marco da nova temporada ocorreu em 24 de dezembro, com a atracação do transatlântico Seven Seas Splendor, operado pela Regent Seven Seas Cruises. Passageiros europeus, norte-americanos e brasileiros circularam pela cidade ao longo do dia, em roteiros que incluíram o Centro Histórico, o Museu Oceanográfico, a Catedral de São Pedro e a Praça Xavier Ferreira.

Parte dos turistas adquiriu os passeios ainda a bordo do navio. Outros utilizaram transporte gratuito até o Centro de Atendimento ao Turista, próximo ao Mercado Público. A recepção contou com apresentações culturais, músicos locais e feira de artesanato, tanto no porto quanto na região central.

Segundo a prefeitura, o desembarque teve impacto direto na economia local, com reflexos no comércio, na gastronomia, no transporte e nos serviços turísticos. Ao todo, cerca de 14 ônibus circularam pela cidade durante a passagem do navio, em uma ação integrada entre secretarias municipais.

O Seven Seas Splendor transporta aproximadamente 740 passageiros e 550 tripulantes, somando cerca de 1,3 mil pessoas a bordo. A embarcação iniciou a viagem no Rio de Janeiro, com escalas em destinos como Ilha Grande, Ilhabela, Santos e Porto Belo, antes de seguir para o Uruguai e a Argentina.

A programação segue nos próximos meses. Dois navios devem atracar em janeiro e outro em fevereiro, trazendo turistas de países como Bélgica, México e Estados Unidos. De acordo com o Executivo municipal, são embarcações de menor porte, que não exigem calado profundo, o que viabiliza a operação no Porto do Rio Grande.

— Trabalhamos ao longo do ano para estruturar a cidade e garantir uma experiência acolhedora. O turismo movimenta diferentes setores e tem impacto direto na economia local — afirma o secretário adjunto de Inovação, Turismo e Economia do Mar, Edward Moraes.

A expectativa da prefeitura é consolidar Rio Grande como destino permanente nas rotas internacionais de cruzeiros, fortalecendo o turismo cultural e ampliando a visibilidade do município nos cenários nacional e internacional.



