Sesc reinaugura unidade em Pelotas após investimento de R$ 10 milhões

Estrutura fica na Rua Gonçalves Chaves, na área central do município. Douglas Dutra / Grupo RBS

O Sesc Pelotas reinaugurou nesta segunda-feira (15) a unidade localizada na Rua Gonçalves Chaves, nº 914, após uma ampla obra de revitalização que recebeu investimento de R$ 10 milhões. A reforma incluiu a atualização do mobiliário, aquisição de novos equipamentos e adequações de acessibilidade, ampliando a oferta de serviços à comunidade.

A principal novidade é a implantação da Escola Sesc de Educação, iniciativa inédita em Pelotas que passa a integrar o portfólio da instituição. A escola atenderá crianças de três a seis anos, em período integral, com três refeições diárias, uniforme e material pedagógico. A estrutura tem capacidade para receber 60 alunos, divididos em três turmas, com início das aulas previsto para 19 de fevereiro.

Segundo o diretor do Sesc Pelotas, Luís Fernando Parada, toda a estrutura física da unidade foi modernizada para qualificar o atendimento à população.

— Para nós é um privilégio. Pelotas é uma cidade que sempre recebeu muito bem o Sesc, então ter esse investimento para uma entrega mais qualificada à população em geral e, em especial, ao comerciário e seus familiares é super importante — afirmou.

Leia Mais Festival Sesc de Música em Pelotas terá concerto de Renato Teixeira e celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas

Além da escola, o espaço segue abrigando outros serviços, como a academia, que foi ampliada e recebeu novos equipamentos para as salas de ginástica e pilates. A unidade também oferece atendimentos odontológicos, atividades culturais, a Orquestra Jovem, a Universidade 50+ e o grupo Maturidade Ativa, além de ser responsável pela Casa da Praia, no Laranjal.

Parada destacou ainda que a reforma se soma a eventos de projeção promovidos pelo Sesc na cidade, como o Festival Internacional Sesc de Música e a Maratona de Pelotas.

— Com o festival e com a maratona a gente consegue colocar a nossa cidade no cenário internacional. É muito gratificante trazermos esse espaço, que antes era modesto e agora ganha essa qualificação — ressaltou.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, avaliou a entrega como um retorno direto à sociedade.

— A contribuição dos empresários para o Sesc e para o Senac precisa reverter em melhoria da qualidade de vida, da educação e da saúde das pessoas. O que estamos fazendo aqui é ampliar essa área, principalmente na educação infantil, na academia e em outras instalações remodeladas — destacou.