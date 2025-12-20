Orla da Praia do Cassino passa a contar com iluminação noturna

Projeto denominado de Luzes de Iemanjá foi inaugurado na noite de sexta-feira (19). Laura Cosme / Grupo RBS

Cerca de 600 metros da orla da Praia do Cassino, no trecho entre as ruas Júlio de Castilhos e Lisboa, passaram a contar com iluminação noturna.

As torres, instaladas em novembro, foram oficialmente inauguradas na sexta-feira (19). O projeto é denominado pela prefeitura como Luzes de Iemanjá, uma vez que também compreende a iluminação da Estátua de Iemanjá, que fica próximo ao local.

São sete torres, com quatro painéis de LED de 1.300 watts, direcionados ao mar, com o objetivo de iluminar a faixa de areia. Cada estrutura tem 20 metros de altura.

Os recursos para a execução da obra foram viabilizados por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito da Caixa Econômica Federal.

Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, a obra representa um avanço e uma demanda local, já que os veranistas se sentem mais seguros em um espaço iluminado.

— A expectativa é de atrair muita gente e qualificar o espaço para propiciar a todos o usufruto diuturnamente — comenta.

Para garantir maior durabilidade diante das condições do ambiente costeiro, as torres receberam tratamento anticorrosão contra a maresia e a fiação é subterrânea.

De acordo com a secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Giovana Trindade, o licenciamento ambiental para a obra foi autorizado em dezembro de 2024, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Após a autorização ambiental, a obra teve início no segundo semestre deste ano.