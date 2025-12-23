Homem é encontrado morto após carro cair em vala às margens da via férrea em Pelotas

Corpo foi encontrado em uma vala com água no bairro Fragata, em Pelotas. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um homem de 65 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (22) em uma vala às margens da via férrea, no bairro Fragata, em Pelotas. A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite. A vítima foi identificada como Luiz Eduardo Roxo Wessely.

De acordo com o registro policial, o corpo estava em uma vala com cerca de 1,5 metro de profundidade, em uma área de via pública. Próximo ao local, um veículo foi encontrado com a traseira voltada para o barranco. O automóvel pertencia à vítima.

Populares relataram à polícia que Luiz Eduardo era morador das proximidades e que, com frequência, chegava em casa sob efeito de álcool, tendo dificuldades ao manobrar o veículo, inclusive com risco de queda no barranco em outras ocasiões. A suspeita inicial é de que ele tenha perdido o controle do carro durante a noite e caído na vala.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da morte. A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo foi removido por uma funerária.