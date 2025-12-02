Grupo RBS lança campanha de posicionamento de marca para público B2B com foco em Pelotas e Rio Grande 

Pelotas - Daiane Petiz e Luiza La Rocca. Nani ArtClub / Grupo RBS

O Grupo RBS lança, nesta semana, a segunda fase da campanha para reforço de posicionamento de marca para o público B2B, agora com foco na valorização de Pelotas, Rio Grande e outras regiões do Estado. A partir do conceito “Tem sempre uma RBS para o teu negócio”, a iniciativa foi lançada em agosto, quando a empresa consolidou a marca RBS Negócios e atualizou seu portfólio para oferecer soluções de comunicação ainda mais completas, assertivas e conectadas com os desafios dos clientes.

Protagonizada pelas gerentes de negócios Daiane Petiz, Jessica Konrad e Karina Moura e pelos comunicadores Luiza La Rocca, Márcio Mello e Tais Carolina, a nova etapa da campanha destaca a força do mercado da Zona Sul do Estado e a proximidade da RBS com clientes e parceiros do Interior.

Ao todo, foram produzidos 11 filmes de 30 segundos, com abordagem hiperlocal, e desdobramentos em spots, anúncios de jornal e peças de mídia digital, para diferentes regiões do Estado. Em cada produção, aparecem comunicadores e gerentes de negócios locais.

Rio Grande - Karina Moura e Tais Carolina. Nani ArtClub / Grupo RBS