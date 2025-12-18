Funcionário é preso suspeito de furtar caminhão de empresa e dirigir alcoolizado em Aceguá

Veículo foi furtado dentro do pátio de uma empresa Aceguá. Divulgação / PRF

Um homem de 36 anos, natural de Bagé, foi preso na madrugada desta quinta-feira (18) suspeito de furtar um caminhão e dirigir embriagado na BR-153, no município de Aceguá. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, os policiais foram acionados após o proprietário de uma empresa comunicar que um caminhão Ford Cargo 2218, com placas de Aceguá, havia sido furtado do pátio da empresa por um funcionário.

Durante patrulhamento na rodovia, a equipe localizou o caminhão e emitiu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e tentou fugir por alguns quilômetros, ainda segundo a PRF. O veículo foi abordado logo em seguida.

Na abordagem, os policiais constataram que o motorista não possuía carteira de habilitação e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0,45 mg/L, índice que configura crime de embriaguez ao volante.