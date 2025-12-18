GERAL

BR-153
Notícia

Funcionário é preso suspeito de furtar caminhão de empresa e dirigir alcoolizado em Aceguá

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, motorista foi flagrado com 0,45 mg/L no bafômetro, não tinha habilitação e tentou fugir da abordagem policial

Laura Cosme

