Danos causados por temporal interrompem abastecimento de água em Dom Feliciano

O município de Dom Feliciano está sem abastecimento de água desde as 22h de terça-feira (9), devido a danos provocados pelo temporal no sistema de captação. Conforme a Defesa Civil, choveu 231 milímetros em 24 horas — entre as 7h de terça e as 7h desta quarta-feira (10).
O volume de chuva fez o Arroio Forqueta — onde está instalado o equipamento que abastece a cidade — transbordar. Com a força da correnteza, galhos e outros detritos atingiram a estrutura, provocando avarias.
De acordo com a coordenadora da Defesa Civil do município, Danieli Rosinski Szymanski, a prefeitura aguarda a realização dos reparos pela Corsan. Até o momento, não há previsão para a retomada do abastecimento.
— Enquanto isso, quem tem caixa d’água precisa economizar para garantir o consumo. Já quem não tem, precisa recorrer ao comércio para comprar água — explica a coordenadora.
Duas famílias de áreas ribeirinhas estão desalojadas. Segundo Danieli, elas buscaram abrigo com familiares por medo de que a água avançasse sobre suas casas.
Na zona rural, diversas estradas foram danificadas, deixando moradores isolados. A Defesa Civil realiza um levantamento para identificar quantas famílias precisam de apoio e quais estruturas demandarão reparos.
— Não me recordo de uma chuva tão forte em dezembro. Agora estamos analisando, junto à prefeitura, a decretação de situação de emergência por chuvas intensas — afirma a coordenadora.
Corsan projeta retorno
Em nota enviada à GZH Zona Sul, a Corsan informou que os efeitos do ciclone extratropical provocaram a obstrução dos equipamentos de bombeamento da captação de água do município.
— Somente na manhã desta quarta-feira, com a redução do nível do rio e da correnteza, foi possível acessar a estrutura, realizar a limpeza e restabelecer a operação da estação. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o final do dia — afirma a companhia.
A Corsan reforça que os clientes podem acompanhar informações e entrar em contato pelos canais de relacionamento: app Corsan, site da Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51 99704-6644) ou ligação gratuita (0800 646 6444). A companhia recomenda que a população utilize esses meios para solicitações, informações ou comunicados, agilizando a tomada de providências e a mobilização das equipes.