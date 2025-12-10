Danos causados por temporal interrompem abastecimento de água em Dom Feliciano

Equipamento responsável pelo serviço fica instalado no Arroio Forqueta, que transbordou. Defesa Civil de Dom Feliciano

O município de Dom Feliciano está sem abastecimento de água desde as 22h de terça-feira (9), devido a danos provocados pelo temporal no sistema de captação. Conforme a Defesa Civil, choveu 231 milímetros em 24 horas — entre as 7h de terça e as 7h desta quarta-feira (10).

O volume de chuva fez o Arroio Forqueta — onde está instalado o equipamento que abastece a cidade — transbordar. Com a força da correnteza, galhos e outros detritos atingiram a estrutura, provocando avarias.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil do município, Danieli Rosinski Szymanski, a prefeitura aguarda a realização dos reparos pela Corsan. Até o momento, não há previsão para a retomada do abastecimento.

— Enquanto isso, quem tem caixa d’água precisa economizar para garantir o consumo. Já quem não tem, precisa recorrer ao comércio para comprar água — explica a coordenadora.

Número de estradas danificadas está sendo contabilizado pela Defesa Civil. Defesa Civil de Dom Feliciano

Duas famílias de áreas ribeirinhas estão desalojadas. Segundo Danieli, elas buscaram abrigo com familiares por medo de que a água avançasse sobre suas casas.

Na zona rural, diversas estradas foram danificadas, deixando moradores isolados. A Defesa Civil realiza um levantamento para identificar quantas famílias precisam de apoio e quais estruturas demandarão reparos.

— Não me recordo de uma chuva tão forte em dezembro. Agora estamos analisando, junto à prefeitura, a decretação de situação de emergência por chuvas intensas — afirma a coordenadora.

Corsan projeta retorno



Em nota enviada à GZH Zona Sul, a Corsan informou que os efeitos do ciclone extratropical provocaram a obstrução dos equipamentos de bombeamento da captação de água do município.

— Somente na manhã desta quarta-feira, com a redução do nível do rio e da correnteza, foi possível acessar a estrutura, realizar a limpeza e restabelecer a operação da estação. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o final do dia — afirma a companhia.