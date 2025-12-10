GERAL

Ciclone
Notícia

Chuva intensa provoca alagamentos e danos pontuais em cidades do sul do Estado

Pelotas registrou acumulado de 116 milímetros em 24 horas; em Canguçu, rajadas de vento chegaram a 70 km/h

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS