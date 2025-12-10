Chuva e vento destelham casa e derrubam árvores em Rio Grande

Árvore atingiu telhado de residência no Povo Novo. Defesa Civil de Rio Grande

A passagem do ciclone extratropical por Rio Grande, no sul do Estado, provocou destelhamento, queda de árvores e danos pontuais entre a noite de terça-feira (9) e a madrugada desta quarta-feira (10). Uma residência na Rua Carlos Mendonça Machado, no Povo Novo, teve parte do telhado destruído após ser atingida por uma árvore por volta das 21h. Pelo menos outras quatro ocorrências envolvendo quedas de árvores foram registradas.

A família que mora no local precisou deixar a casa e buscar abrigo com parentes. A Defesa Civil informou que o Corpo de Bombeiros deve retirar ainda nesta quarta a estrutura que caiu sobre a residência. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social deverá visitar o imóvel para providenciar a doação de telhas.

Entre as demais ocorrências, a mais recente foi registrada por volta das 21h20min na Rua São Borja, entre as ruas Bahia e Marechal Floriano, no Cassino. A árvore caiu na via pública e foi removida pela equipe do balneário. Outro caso ocorreu por volta das 19h40min na BR-392, próximo ao número 40, onde dois eucaliptos atingiram a rede elétrica, deixando moradores sem energia. A manutenção está sendo executada pela CEEE Equatorial e pelo Corpo de Bombeiros.

Um quarto registro também ocorreu no Cassino, na Rua Júlio de Castilhos, onde a Defesa Civil foi acionada para retirar uma árvore rachada que oferecia risco.

De acordo com a Defesa Civil de Rio Grande, foram registradas rajadas de vento de até 64 km/h nas últimas 24 horas. O acumulado de chuva chegou a 56 mm — quase metade da média histórica de dezembro, que é de 86 mm, segundo o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Furg.

— Em 24 horas, choveu quase metade do considerado normal na cidade — informou o Ciex, em nota.

As aulas na rede municipal e na Furg seguem suspensas nesta quarta-feira (10). A retomada está prevista para quinta-feira (11).

São José do Norte

Em São José do Norte, o volume de chuva chegou a aproximadamente 70 mm, segundo a prefeitura. Não houve registro de estragos. Os atendimentos da Unidade Móvel da Secretaria de Saúde, previstos para as localidades de Passarinho e Parobé nesta quarta, foram cancelados devido à instabilidade climática.