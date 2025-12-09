Camaquã registra alagamentos após 141 milímetros de chuva em 24 horas

Locais mais afetados são as ruas Getúlio Vargas e Júlio de Castilhos, na esquina com a Dr. Walter Kess. Eduardo Costa / Clic Camaquã

A chuva atingiu Camaquã com força ao longo desta terça-feira (9) e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. O acumulado de chuva registrado é de 76 milímetros nas últimas seis horas e 141mm nas últimas 24 horas.

Os locais mais afetados são as ruas Getúlio Vargas e Júlio de Castilhos, na esquina com a Dr. Walter Kess, onde o acúmulo de água bloqueou completamente a via e dificultou o trânsito na região central.

Com o trecho intransitável, motoristas foram obrigados a buscar rotas alternativas, gerando lentidão e congestionamentos em ruas próximas.

Recomendação é para que a população evite áreas alagadas. Felipe Boettge / Clic Camaquã

Segundo a Defesa Civil, a recomendação é para que a população evite áreas alagadas, devido aos riscos de acidentes. A prefeitura de Camaquã afirmou que a Defesa Civil está retirando as pessoas de casa e levando para a sede da secretaria de Assistência Social.

Até o momento, não foi divulgado o número oficial de desabrigados.

Alerta para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de cor laranja, de perigo, para o risco em torno de tempestade. O comunicado, válido até as 10h de quarta-feira, abrange toda a porção leste gaúcha, além da Região Central, do Sul e da Campanha.

A chuva pode atingir os 100 milímetros e deve vir acompanhada de vento intenso. Há risco para queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Reportagem em atualização.



