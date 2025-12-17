Café Aquários, em Pelotas, é reconhecido como espaço de relevante interesse cultural do RS

Café completou 55 anos em 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Café Aquários, no Centro de Pelotas, foi declarado de relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul por lei sancionada pelo governador Eduardo Leite. A norma entrou em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (16).

Localizado na esquina das ruas XV de Novembro e 7 de Setembro, o café completou 55 anos em 2025. O espaço integra a rotina urbana da cidade desde a década de 1940, quando funcionava como Café Nacional, reunindo negociantes ligados principalmente à compra e venda de terras e gado.

Antes de receber o nome atual, o local também foi administrado pela Torrefadora de Café 35. A denominação Café Aquários passou a ser usada a partir de 1970, quando o estabelecimento foi adquirido por Ramiro Rodrigues, imigrante português que chegou a Pelotas ainda jovem.

Ao longo das décadas, o café ficou conhecido como ambiente de encontros e negociações informais. Há registros de acordos fechados no próprio local, com encaminhamento direto para cartórios da cidade. Com o tempo, o perfil do público se diversificou, reunindo estudantes, aposentados, políticos e turistas.

Além da atividade comercial, o espaço também marcou momentos pessoais de frequentadores, como pedidos de casamento e encontros antes e depois de cerimônias. Atualmente, o café segue sob gestão da família Rodrigues, com participação da nova geração na condução do negócio.