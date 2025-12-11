GERAL

Prejuízo
Notícia

Após alagamento, UBS Gruppelli suspende atendimentos na zona rural de Pelotas

Unidade ficou tomada pela água após a passagem do ciclone extratropical; farmácia, vacinas e consultório odontológico foram danificados

Gabriel Veríssimo

Manuelle Motta

