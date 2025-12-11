Após alagamento, UBS Gruppelli suspende atendimentos na zona rural de Pelotas

Mutirão tenta recuperar a estrutura, que atende os 7º e 8º distritos. Manuelle Motta / RBS TV

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Gruppelli, na zona rural de Pelotas, teve as atividades suspensas após ser totalmente alagada pela passagem do ciclone extratropical nos dias 9 e 10 de dezembro. A unidade é responsável pelo atendimento aos moradores dos sétimos e oitavos distritos do município.

A equipe realiza um mutirão de limpeza nesta quinta-feira (11) para restabelecer o funcionamento. Pelotas acumulou mais de 120 milímetros de chuva em 24 horas. O volume elevou o nível do Arroio do Quilombo, que transbordou e invadiu a UBS, deixando a estrutura inutilizada.

A farmácia, o setor de vacinas e o consultório odontológico ficaram comprometidos, e parte dos medicamentos foi perdida. Por conta dos danos, os atendimentos precisaram ser suspensos.

— O impacto foi bem forte. A unidade ficou bastante destruída, com muita sujeira, lama e muito material perdido. É uma coisa constante aqui. Muitas vezes a água não chega tão alto, mas corta os atendimentos com frequência — relata a agente comunitária de Saúde, Renata Timm.

A interrupção dos serviços impacta diretamente o acesso à saúde na região. A UBS tem importância estratégica, funcionando como a principal porta de entrada para moradores que dependem exclusivamente desse atendimento na área rural.

— A UBS é muito importante. É o primeiro acesso à saúde para quem vive no meio rural, já que a distância até uma UPA ou o pronto-atendimento na cidade é grande. A importância dessas unidades para a região é imensurável — reforça Timm.





