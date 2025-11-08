Zona Sul terá 17 novos cursos técnicos em escolas estaduais

Escola Estadual de Ensino Médio Areal terá aulas de Marketing. Ígor Islabão / Grupo RBS

A partir do ano letivo de 2026, todas as 296 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) do Rio Grande do Sul contarão com curso técnico para os alunos. Na Zona Sul, 17 escolas da rede estadual oferecerão um dos cursos disponibilizados pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Na 5ª Coordenadoria Regional de Educação (5ª CRE), dez escolas vão oferecer cursos como Química, Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Agronegócio e Administração. Já na 18ª CRE, serão sete instituições com as seguintes opções: Administração, Design Gráfico, Comércio Exterior e Logística.

A proposta amplia as oportunidades de formação, unindo a jornada estendida à qualificação profissional. Ao final do Ensino Médio, os estudantes receberão certificação técnica.

Para a coordenadora da 18ª CRE, Luciana Silveira Dias, a importância da nova formação é que os alunos já saem do Ensino Médio com um diferencial.

— Eles vão ter uma certificação técnica que para a vida profissional é muito bom — afirma.

Confira as escolas e cursos por Coordenadoria Regional de Educação

5ª CRE (Pelotas e Região)

Escola Jacinto Inácio - Agronegócio - Santana da Boa Vista.

Escola Técnica Estadual - Agronegócio - Canguçu.

Escola José do Patrocínio - Agronegócio - Amaral Ferrador.

Escola Bernabe de Souza - Administração - Cerrito.

Escola Cruzeiro do Sul - Química - São Lourenço do Sul.

Escola Ponche Verde - Agronegócio - Piratini.

Escola Santa Rita - Química - Pelotas.

Instituto Assis Brasil - Desenvolvimento de sistemas - Pelotas.

Escola Estadual de Ensino Médio Areal - Marketing - Pelotas.

Escola Joaquim Duval - Marketing - Pelotas.

18ª CRE (Rio Grande e Região)

Escola Carlos Loréa Pinto - Administração - Rio Grande.

Escola Silvério da Costa Novo - Design Gráfico - São José do Norte.

Escola Barão de Cerro Largo - Comércio Exterior - Rio Grande.

Escola Dr. José Mariano de Freitas Beck - Administração - Rio Grande.

Escola Roberto Bastos Tellechea - Administração - Rio Grande.

Escola Alfredo Ferreira Rodrigues - Logística - Rio Grande.