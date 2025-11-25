UCPel mobiliza comunidade para garantir presentes de Natal a mais de 500 crianças

A campanha UCPel Solidária, promovida pela Capelania da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) em parceria com o Grupo APAC, mobiliza a comunidade acadêmica e da área da saúde para garantir presentes de Natal a mais de 500 crianças. A ação consiste na adoção de cartinhas escritas por meninas e meninos atendidos pelo Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ) e pelo Centro da Criança São Luiz Gonzaga.
O capelão da UCPel, padre Darvan da Rosa, afirma que a procura superou as expectativas, com grande parte das cartinhas adotadas nos primeiros dias.
— Estávamos até preocupados se conseguiríamos presente para todas as 500 crianças, e a surpresa foi muito positiva — relata.
Para ampliar o número de crianças beneficiadas, a campanha convida alunos e colaboradores da UCPel e do Grupo APAC a adotarem as cartinhas, disponíveis nos murais do saguão da universidade e do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP). Após escolher a carta, o padrinho ou madrinha deve cadastrar-se na Capelania para confirmar a participação.
— Faz o cadastro, compra o presente e depois traz de volta para a capelania — explica o padre.
A organização padronizou os presentes por faixa etária, optando por livros e kits escolares, para evitar diferenças entre as doações. Os presentes devem ser entregues até 27 de novembro na Capelania da UCPel. A distribuição às crianças está prevista para ocorrer por volta de 10 de dezembro, acompanhando o encerramento das atividades escolares das instituições atendidas.