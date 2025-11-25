UCPel mobiliza comunidade para garantir presentes de Natal a mais de 500 crianças

Após a escolha da cartinha, o padrinho ou madrinha deve se cadastrar na Capelania para registrar o compromisso. Lucas Pereira / UCPel / Divulgação

A campanha UCPel Solidária, promovida pela Capelania da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) em parceria com o Grupo APAC, mobiliza a comunidade acadêmica e da área da saúde para garantir presentes de Natal a mais de 500 crianças. A ação consiste na adoção de cartinhas escritas por meninas e meninos atendidos pelo Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ) e pelo Centro da Criança São Luiz Gonzaga.

O capelão da UCPel, padre Darvan da Rosa, afirma que a procura superou as expectativas, com grande parte das cartinhas adotadas nos primeiros dias.

— Estávamos até preocupados se conseguiríamos presente para todas as 500 crianças, e a surpresa foi muito positiva — relata.

Para ampliar o número de crianças beneficiadas, a campanha convida alunos e colaboradores da UCPel e do Grupo APAC a adotarem as cartinhas, disponíveis nos murais do saguão da universidade e do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP). Após escolher a carta, o padrinho ou madrinha deve cadastrar-se na Capelania para confirmar a participação.

— Faz o cadastro, compra o presente e depois traz de volta para a capelania — explica o padre.