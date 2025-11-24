Sindicância sobre morte de menino na UPA do Cassino é arquivada; família contesta conclusão

A Prefeitura de Rio Grande finalizou a sindicância que investigou a morte de Joaquim Klinger, de nove anos, ocorrida em 28 de maio deste ano, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Balneário Cassino.
O relatório final foi arquivado e concluiu que não houve erro médico no atendimento. Segundo o documento, o medicamento administrado no menino seguiu o protocolo vigente, sem ocorrer nenhuma "infração disciplinar pela equipe médica".
A família, porém, contesta o resultado. Eles afirmam que a perícia aponta que Joaquim teria recebido doses acima do permitido do antipsicótico Haldol, equivalentes às recomendadas para uma pessoa de 90 kg.
— Os pais do menino Joca foram chamados para a reunião com a prefeita, a secretária de Saúde e a Procuradora Jurídica, além do secretário administrativo. Chamaram para afirmar que houve o arquivamento por entender que não houve nenhuma infração administrativa ocorreu — comenta Flávio Karam, advogado dos pais do menino.
Ao todo, 14 pessoas foram ouvidas, além de dois peritos auxiliares que contribuíram com esclarecimentos técnicos.
Relembre o caso
O atestado de óbito indicou que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise de asma. No dia anterior, 27 de maio, ele foi atendido em um pronto atendimento particular após apresentar tosse persistente, recebendo diagnóstico de laringite aguda. O menino permaneceu em casa naquele dia, sem ir à escola ou ao treino de futsal.
Segundo a mãe, os sintomas respiratórios se intensificaram por volta das 23h, quando o menino apresentou sinais de crise asmática. Joaquim costumava ter crises por medo de chuva ou vento.
Durante a madrugada, o pai, Marcelo Klinger, tentou acalmar o menino. Como não houve melhora, decidiu levá-lo à UPA Cassino.
Conforme o prontuário, Joaquim deu entrada na unidade por volta das 3h10, apresentando sinais de uma crise asmática com possível complicação por H1N1. Durante o atendimento, o menino teve piora progressiva.
A família afirma que enfrentou resistência para ter acesso ao prontuário. Nele, a equipe de enfermagem relata que, às 5h, sugeriu pela primeira vez a intubação, mas o procedimento foi negado pelo médico responsável.
Com a piora do quadro e medicamentos sem efeito, a equipe voltou a questionar a necessidade de intubação, novamente negada.
Por volta das 6h, a enfermagem alertou que o menino poderia “fadigar e parar”, reforçando a necessidade de intubação imediata. Ainda assim, a orientação médica foi para esperar.
Cerca de 25 minutos depois, Joaquim sofreu uma parada cardiorrespiratória. O médico tentou intubá-lo duas vezes, sem sucesso. Procedimentos adicionais, como intubação laríngea e massagem cardíaca, foram realizados, mas o menino morreu às 7h15.
Medidas adotadas pela prefeitura
A prefeitura divulgou duas notas oficiais sobre o caso.
No dia 29 de maio, lamentou a morte e anunciou apuração preliminar. No dia 2 de julho, comunicou a abertura da sindicância para reconstruir a cronologia dos fatos e avaliar a conduta dos profissionais.
Os médicos da UPA são contratados pela empresa terceirizada MedEnf, que declarou colaborar com as investigações. O profissional responsável foi afastado após o ocorrido.
De acordo com a procuradora jurídica municipal, Nídia Bonfim, o surgimento de novos dados poderá resultar na abertura de uma nova investigação.
O que diz o Ministério Público
O promotor Leonardo Giron afirma que o caso segue em investigação pelo MPRS.
— O falecimento do menino Joaquim no final de maio deste ano é um caso que vem sendo acompanhado desde que houve a divulgação pela imprensa. Nesse contexto é que se buscou desde o início procurar apurar o que estava acontecendo, isso em estreita cooperação com a própria Polícia Civil também, e claro que também buscando acionar e de certa forma acompanhar os demais setores competentes no que concerne as suas esferas de atribuições — afirma o promotor.
O documento da sindicância ainda não foi formalmente apresentado ao Ministério Público. Conforme Kazam, o relatório será entregue na próxima sexta-feira (28).
A Polícia Civil não abriu inquérito porque a família optou por não registrar boletim de ocorrência. Com isso, as apurações ficam exclusivamente a cargo do Ministério Público.
