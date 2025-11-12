São Lourenço do Sul elabora plano para reduzir em 30% as emissões de carbono até 2028

Incentivo à aquisição de veículos elétricos por taxistas e motoristas de aplicativo está entre medidas previstas. André Ávila / Agencia RBS

O município de São Lourenço do Sul dará início à elaboração de um plano de descarbonização, com a meta de reduzir em aproximadamente 30% as emissões de carbono até 2028. O projeto será desenvolvido junto com a Caixa Econômica Federal, que assinou nesta quarta-feira (12) um acordo de cooperação com a prefeitura durante a COP30, em Belém (PA).

De acordo com o prefeito Zelmute Marten, o plano busca prevenir as consequências de eventos climáticos extremos e incentivar políticas públicas sustentáveis. A elaboração deve ocorrer ao longo de 2026, com foco em ações práticas de mitigação dos impactos ambientais.

— Defendo que os prefeitos do Brasil desenvolvam uma consciência cidadã sobre um período de incerteza radical de eventos climáticos — justificou Zelmute, afirmando que o projeto poderá funcionar também como uma forma de prevenção a desastres.

Entre as medidas previstas estão o incentivo à aquisição de veículos elétricos por taxistas e motoristas de aplicativo, com abastecimento fornecido pela prefeitura.

— Outra previsão é a transformação do prédio central da prefeitura em uma estrutura de eficiência energética solar. Fazer uma usina solar no prédio, alterar todo o sistema de refrigeração para um mais moderno e menos poluente e implementar um ponto de abastecimento elétrico no prédio central — acrescentou.

O plano incluirá ainda um levantamento das atividades públicas e privadas que mais emitem dióxido de carbono, para propor estratégias de redução dessas emissões e ampliar o uso de energias limpas no município.