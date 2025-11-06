Reforma no Instituto Assis Brasil, em Pelotas, ganha novo contrato para mais uma etapa de obras

Novo contrato foi publicado no Diário Oficial do RS; investimento total alcançará R$ 8 milhões. Ígor Islabão / Grupo RBS

A reforma total do tradicional Instituto de Educação Estadual Assis Brasil, em Pelotas, terá um custo final de R$ 8 milhões. O investimento se concretizou após o Governo do Estado publicar, na sexta-feira passada (31), um novo contrato que adiciona mais de R$ 5 milhões ao valor inicial da obra. A previsão é de que todas as melhorias sejam concluídas no segundo semestre de 2026.

O novo contrato foi firmado entre a Secretaria de Obras Públicas e uma empresa de engenharia para execução de manutenção e reparos e destina-se à execução de manutenção e reparos gerais no prédio de 96 anos.

Segundo Sérgio Dornelles, coordenador adjunto da 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, o valor é necessário para atender toda a estrutura.

— Teve que ser feito um outro contrato, para que pudesse dar uma totalidade em torno da escola. Como o colégio é um prédio antigo, com 96 anos, então, você vai mexendo, vão aparecendo outras coisas para fazer — explica.

O educandário está passando por uma revitalização completa. Outras etapas de recuperação já estão em andamento, com investimento inicial de mais de R$ 3 milhões. Essas etapas envolvem a revitalização das paredes, impermeabilização, troca de pisos, pinturas, revitalização dos muros, telas e do acesso escolar.

Em nota, a Secretaria de Obras Públicas detalhou os trabalhos que serão realizados no novo contrato.

Nos trabalhos que começarão agora, serão feitas adequações nas instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizados, melhorias nas pinturas, renovação das esquadrias do ginásio e dos blocos da escola, troca da cobertura, substituição e manutenção dos pisos, dos forros e dos revestimentos do ginásio, da cozinha, do refeitório, dos banheiros e das circulações e adequação das quadras externas, com instalação de equipamentos esportivos e recuperação das muretas e dos acessos.