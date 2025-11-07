Quarto maior produtor do RS, Pelotas espera colheita de 1,7 mil toneladas de morango

Área de produção duplicou ao longo da última década impulsionada por inovações tecnológicas. Emater / Divulgação

Pelotas é o quarto maior produtor de morango do Rio Grande do Sul e o município com o maior número de propriedades produtoras da fruta. Ao todo, são 230 famílias que cultivam em pequenas áreas. Com início em setembro, a expectativa de produção para a safra deste ano é de 1.740 toneladas.

Segundo Rodrigo Prestes, extensionista da Emater em Pelotas, as condições climáticas benéficas e o inverno dentro da normalidade contribuíram para o bom resultado.

— Tivemos frio na quantidade e na época correta, o que realmente deu um resultado bastante interessante para a produção de morangos. A média de produção deste ano foi alcançada.

Leia Mais Feira do Morango: produtores já comercializaram quase oito toneladas da fruta em Pelotas

Ele explica que a safra foi favorecida por uma boa quantidade de horas de frio no município — o acúmulo de um número significativo de horas com temperaturas iguais ou inferiores a cerca de 7,2 °C no inverno —, o que favoreceu a frutificação.

As propriedades produtoras de morango em Pelotas têm a fruta como um de seus plantios. É comum a combinação com fumo, produção de leite, grãos, hortaliças, ou pêssego.

— É uma característica da agricultura familiar o produtor aproveitar a mão de obra disponível na própria propriedade para trabalhar com diferentes culturas — explica o extensionista.

Pesquisa e novas cultivares impulsionam produção o ano todo

A área de produção do morango em Pelotas duplicou nos últimos 10 anos, impulsionada por inovações tecnológicas.

— Hoje, temos a possibilidade de produzir morango durante o ano todo. Novas cultivares têm essa característica, o que muitas vezes nos permite fugir da safra e ter maior remuneração — afirma Prestes.

A unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Pelotas desenvolve as principais pesquisas com morango em todo o país. Segundo Sandro Bonow, pesquisador da empresa, esse cenário contribui.

— Aqui em Pelotas, desenvolvemos tecnologias para todos os produtores de morango do Brasil, não só para Pelotas. Mas os nossos produtores são muito beneficiados porque desenvolvemos muitas das técnicas voltadas para eles.

Uma das linhas de pesquisa da Embrapa é o desenvolvimento de novas cultivares — variedades cultivadas de plantas obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético.

A cultivar Fênix, desenvolvida em Pelotas, é um exemplo e está sendo utilizada em todo o país. As pesquisas começaram em 2016 e a variedade foi disponibilizada aos produtores em 2024.

— Ela vem sendo adotada de forma crescente pelos produtores da região. Essa é apenas a segunda safra dela, e a aceitação tem sido excelente. É uma cultivar muito produtiva, com boa firmeza e ótima durabilidade pós-colheita. Além disso, agrada bastante os consumidores pelo sabor e pelo aspecto visual — detalha o pesquisador.

Mercado foca no consumo in natura e em agroindústrias locais

A produção de morangos em Pelotas é voltada principalmente para o mercado in natura, com foco no consumo direto. No entanto, parte da colheita também é destinada a indústrias da região, que utilizam a fruta na fabricação de doces e sucos.

Leia Mais Mais de três mil pescadores da Zona Sul seguem sem receber benefício do seguro-defeso

O município conta ainda com diversas agroindústrias rurais que trabalham com produtos variados. Durante a Feira do Morango, por exemplo, muitas delas participam do evento, reforçando a importância desse setor e destacando a tradição de Pelotas na produção e no beneficiamento da fruta.



