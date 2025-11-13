Produtores de pêssego de Pelotas esperam colher até 45 mil toneladas da fruta 

Grande parte da produção de pêssego na região é baseada na agricultura familiar. Lívia Stumpf / Agencia RBS

Os produtores de pêssego de Pelotas e região estão com expectativas positivas para a colheita deste ano. O clima favorável no inverno para o cultivo de frutas pode significar um aumento considerável na safra.

A abertura oficial da safra está marcada para o dia 19 de novembro. A previsão dos produtores é que sejam colhidas entre 40 e 45 mil toneladas da fruta até janeiro. Isso representa um aumento de até 40% em relação à safra de 2024, quando foram colhidas 30 mil toneladas.

O inverno, segundo o presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas, Adriano Bosenbecker, foi muito propício para o desenvolvimento das plantas. A safra foi favorecida por uma boa quantidade de "horas de frio" – acúmulo de horas com temperaturas iguais ou inferiores a cerca de 7,2°C.

— A gente teve um período de frio constante, sem aquelas variações de temperatura, o que ajudou bastante na dormência das plantas e, depois, resultou em uma floração muito bonita e no bom desenvolvimento dos frutos — afirma Bosenbecker.

Plantio familiar

Grande parte da produção de pêssego na região de Pelotas é baseada na agricultura familiar. São aproximadamente 900 famílias que produzem em pequenas propriedades rurais.

A produção é distribuída de forma equilibrada. Segundo Bosenbecker, a maior propriedade da região colheu menos que 1% de todo o pêssego produzido na última safra.

A área produtora de pêssego em Pelotas compreende municípios vizinhos, como Morro Redondo, Canguçu, Capão do Leão, Piratini, Arroio do Padre e Cerrito.

— Temos uma tradição centenária na produção de pêssego. É muito importante pra fomento da economia da zona rural da nossa região. Além de ser a fonte de renda da família que produz, também é a das pessoas que trabalham com isso, aquelas que fazem uma diária, um bico, como a gente costuma falar — conta o presidente da Associação.

Maior polo industrial do país

A região de Pelotas é reconhecida como o principal polo industrial de pêssego do Brasil. O destaque, segundo Bosenbecker, se deve à tradição e à concentração das indústrias locais.

Historicamente, as fábricas estão distribuídas entre Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo — municípios que nasceram de antigas divisões territoriais de Pelotas e que, juntos, formam um único polo industrial nacional.

O domínio da região na produção é expressivo.