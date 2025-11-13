GERAL

Safra positiva
Notícia

Produtores de pêssego de Pelotas esperam colher até 45 mil toneladas da fruta 

Número representa um aumento de até 40% em relação ao ano passado; a abertura da colheita está prevista para o dia 19 de novembro

Gabriel Veríssimo

