Prefeitura de Pelotas abre licitação para obras na EMEI do Arco Íris

Valor estimado para a execução é de R$ 123.073,74. Igor Islabão / Grupo RBS

A Prefeitura de Pelotas publicou edital de licitação para contratar uma empresa que fará a reforma estrutural na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Jacema Rodrigues Prestes, localizada na Avenida Pery Ribas, no bairro Arco Íris.

A medida foi formalizada nesta quarta-feira (12), por meio da Concorrência Eletrônica nº 003/2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios. O objetivo principal é corrigir um problema estrutural que compromete parte da unidade de ensino.

O projeto prevê a demolição e a reconstrução completa da laje que sustenta o reservatório de água superior, que atualmente apresenta fissuras. Serão executadas uma nova estrutura de concreto armado, alvenaria de fechamento, cobertura, revestimentos e pintura.

A obra inclui ainda a reinstalação do reservatório superior e a implantação de um novo reservatório inferior, com as tubulações necessárias. A meta é garantir a segurança da estrutura e a regularidade no abastecimento de água da escola.

Segundo a prefeitura, o valor estimado para a execução é de R$ 123.073,74. A empresa vencedora terá um prazo de três meses para concluir o serviço, contado a partir da emissão da ordem de início. A fiscalização ficará a cargo do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Impacto na rotina dos alunos

A urgência da obra é reforçada pelo impacto direto na rotina dos alunos e professores. A vice-diretora Viviane Silveira Teixeira de Carvalho afirmou que a situação dos reservatórios levou à interdição de espaços essenciais.

— Duas salas estão interditadas por conta de rachaduras causadas pelo peso da caixa da água. Com isso, duas turmas que tinham aulas integrais precisaram ter aulas em tempo parcial — explicou a vice-diretora.