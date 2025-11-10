Prefeito de Canguçu deve permanecer internado durante uma semana

Chefe do Executivo está no Hospital Universitário São Francisco de Paula Prefeitura de Canguçu / Divulgação

O prefeito de Canguçu, Arion Braga, deverá permancer mais uma semana internado. Ele está em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

A previsão é que ainda na manhã desta segunda-feira (10) ele saia da UTI e seja encaminhado para o quarto. As visitas ao prefeito foram restritas aos familiares.

- Devido ao grande número de pessoas indo ao hospital, as visitas ficarão restritas à família neste momento. Ele está bem. Lúcido e conversando - afirmou a assessoria, em contato com GZH Zona Sul.

Arion Braga, de 59 anos, teve um AVC isquêmico transitório na última sexta-feira (7). O político estava cumprindo agenda no 5º Distrito quando passou mal.