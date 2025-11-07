Prazo para inscrições em processo seletivo com mais de 2,3 mil vagas na UFPel termina nesta sexta

Interessados devem se inscrever até as 23h59, exclusivamente pelo site da instituição Divulgação / UFPel

Termina nesta sexta-feira (7) o prazo para inscrição no processo seletivo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para quem tem ou já teve vínculo com o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até as 23h59, exclusivamente pelo site da instituição. Estão sendo ofertadas 2.384 vagas em cursos de graduação.

Há oportunidades nas modalidades de transferência, reingresso, portador de diploma e retomada de estudos. Ao todo, são 75 cursos disponíveis (confira abaixo), incluindo graduações como Administração, Agronomia, Engenharia Civil, Farmácia, Gastronomia, Jornalismo e Nutrição.

Leia Mais UFPel ofecerece 2,3 mil vagas para ensino superior

Os interessados devem preencher ficha no sistema da universidade e anexar os documentos exigidos no edital.

Para ingressar em alguns cursos é necessário aproveitar ao menos três disciplinas. O critério de seleção consiste no maior número de disciplinas que podem ser aproveitadas.

Há reservas de vagas em ações afirmativas nos mesmos percentuais adotados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de cotas para quilombolas e indígenas, referentes ao processo seletivo especial.

O início do semestre letivo está previsto para 23 de março de 2026.

20 vagas para Medicina

As inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina vão até o dia 10 de novembro. Estão disponíveis 20 vagas (incluindo cotas e ampla concorrência), e a seleção ocorrerá em duas fases: a primeira utiliza a nota de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 a 2024; a segunda consiste na análise de documentação.

Modalidades disponíveis

Reopção: para quem já é estudante da UFPel e quer trocar de curso;

Transferência: para quem é estudante de outra instituição de Ensino Superior;

Reingresso: para quem tenha abandonado ou cancelado a sua matrícula na UFPel;

Portadora ou portador de diploma: para quem já concluiu curso superior;

Retomada de estudos: para quem iniciou curso superior em outra Instituição e abandonou os estudos.

Cursos disponíveis