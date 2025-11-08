Pelotas reforça medidas para segurança de escolas e unidades de saúde

Mobilização é articulada pela Secretaria de Segurança Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas anunciou novas medidas para reforçar a segurança em prédios públicos municipais. As ações fazem parte da Operação Prédios Seguros, que tem como foco ampliar a proteção de escolas, unidades básicas de saúde e estruturas administrativas.

Na sexta-feira (7), representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Guarda Municipal e da empresa responsável pelo monitoramento de alarmes se reuniram para alinhar o atendimento a ocorrências e aprimorar a integração entre os serviços.

Com base em levantamentos recentes, a área de inteligência da SSP está mapeando os pontos mais vulneráveis nas dependências internas e externas dos prédios públicos. O objetivo é identificar locais desprotegidos e instalar novos itens de segurança, como reforço de alarmes e câmeras de monitoramento.

Atualmente, mais de 150 prédios municipais contam com sistema de alarme monitorado 24 horas, e a administração busca evitar interrupções de serviços provocadas por furtos de equipamentos e danos estruturais.