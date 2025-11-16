Nervosismo e expectativa marcam segundo dia do Enem na Região Sul

Pelotas e Rio Grande foram os municípios com o maior número de inscritos da região. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Mais de 20 mil estudantes estavam inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 na Região Sul do Estado. Pelotas e Rio Grande foram os municípios com o maior número de inscritos da região, somando cerca de 17 mil inscrições confirmadas.

Neste domingo (16), os candidatos realizaram as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Os estudantes tiveram cinco horas para concluir as 90 questões da etapa final do exame.

Em algumas cidades da região, os alunos ainda pegaram um pouco de chuva antes da abertura dos portões, que ocorreu às 12h. No Colégio Municipal Pelotense, local de aplicação com centenas de candidatos, muitos se disseram confiantes com o desempenho na primeira prova, mas dificuldade com a área das ciências exatas.

— Não é meu forte as exatas, mas acredito que fui bem na primeira prova e estou esperando uma boa nota para ingressar no curso de agronomia — afirma o estudante Enzo de Lima.

Para Amanda Hadke, que busca uma vaga no curso de terapia ocupacional, a confiança está também no desempenho na redação e nas provas de Ciências Humanas e Linguagens.

— Desde o início do ano já fui estudando para ter uma base. Acho que no primeiro dia fui bem, mas para esse estou um pouco mais nervosa, porque sou mais das humanas — explicou.

Segundo o Ministério da Educação, o gabarito das provas de Matemática e Ciências da Natureza deve ser divulgado em 10 dias úteis. O gabarito da prova de Ciências Humanas e Linguagens foi divulgado na última quinta-feira (13), conforme os cadernos de provas dos candidatos.

Neste ano, o primeiro dia de prova do Enem 2025 teve 27% de abstenção, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado (26,6%). A porcentagem é menor do que em 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%).