"Não é um divisor de águas", diz promotor ao receber sindicância sobre morte de menino na UPA Cassino

Joaquim Klinger morreu no dia 28 de maio, na UPA Junção. Izabel Smich / Arquivo Pessoal

O Ministério Público recebeu, nesta sexta-feira (28), o processo administrativo por parte da prefeitura de Rio Grande que investigou a morte de Joaquim Klinger, nove anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cassino

O documento, elaborado ao longo de cerca de seis meses, é resultado de uma sindicância conduzida por uma comissão formada por servidores municipais e coordenada pela Secretaria de Município de Gestão Administrativa.

Documento com dados de apuração do Executivo foi entregue nesta sexta-feira (28). Laura Cosme / Grupo RBS

— Esse é um aspecto que, para nós, não é tão divisor de águas, porque dependemos muito mais dos dados sobre a responsabilização de eventual atendente, quem fez todo o desdobramento que acaba ocorrendo e provocando o óbito do menino, ou se aquilo não é passivo — afirma Leonardo Giron, promotor da 1ª Vara Criminal de Rio Grande.

Durante o processo, 14 pessoas foram ouvidas, entre familiares e profissionais presentes no dia do ocorrido da morte.

Após análise de prontuários e documentos internos, a sindicância concluiu que não houve erro médico no atendimento prestado à criança. Na segunda-feira (24), o documento foi entregue ao pais do menino e o Município havia afirmado que o processo tinha sido arquivado até surgir um novo fato que necessite de um novo procedimento.

— Instituída por servidores de carreira, concursados e com autonomia de trabalho. É uma comissão nomeada em todos os processos do município, baseada na legislação (Lei nº 6794/09). Esse processo foi entregue para o MP como uma forma de contribuir com o inquérito, para que se chegue, de fato, a verdade— afirma a procuradora do Município, Nídia Bonfim.

O que acontece a partir de agora?

Com o recebimento do relatório, o Ministério Público deve dar prosseguimento nas investigações, que iniciaram em maio.

— Nós estamos, agora, instruindo ainda o expediente de apuração, em que se busca ali esclarecer o que aconteceu naquele dia 28 de maio. Claro que ainda depende muito de dados periciais, dados técnicos. Enquanto isso não for concluído especificamente, nós não temos ainda um desfecho final para poder externar — finaliza Giron.

Até o momento, não há previsão de data para a investigação ser finalizada.

O que diz a prefeitura?

De acordo com a procuradora do Município, Nídia Bonfim, após a homologação da sindicância, a prefeitura solicitou auditorias e fiscalizações para identificar fragilidades nos relatórios e no sistema de controle.

— Embora a gente tenha visto que os profissionais cumpriam as exigências mínimas, pelo menos contratuais, que não nos permitiu a aplicação de penalidades administrativas nesse sentido, o município não conclui aqui a sua participação. Ele segue adotando as medidas administrativas para prevenir esse tipo de situação — declara.

A sindicância também foi encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers).

A reportagem de GZH buscou contato com a entidade, que afirmou, até o momento da publicação, ainda não ter conhecimento do recebimento.

Família aguarda resposta

Os pais de Joaquim foram informados sobre a conclusão da sindicância nessa semana, mas afirmam que ainda esperam a conclusão da investigação conduzida pelo Ministério Público.

Segundo a família, uma perícia independente, contratada pelos pais, aponta que Joaquim teria recebido doses acima do permitido do antipsicótico Haldol, equivalentes às recomendadas para uma pessoa de 90 kg.

Por meio das redes sociais, a mãe de Joaquim, Izabel Simch, afirma que os relatos dela e do pai do menino não foram levados em consideração na sindicância.

Questionada sobre isso, a procuradora do município afirmou que as 14 pessoas ouvidas tiveram seus depoimentos transcritos.

— Não tem gravação dos depoimentos, mas eles são transcritos. Nós vamos disponibilizar essa documentação para a família. Nós estávamos guardando, porque o objetivo principal do município era não interferir nas investigações criminais — afirma.

Relembre o caso

O atestado de óbito indicou que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise de asma. No dia anterior, 27 de maio, ele foi atendido em um pronto atendimento particular após apresentar tosse persistente, recebendo diagnóstico de laringite aguda. O menino permaneceu em casa naquele dia, sem ir à escola ou ao treino de futsal.

Segundo a mãe, Izabel Simch, os sintomas respiratórios se intensificaram por volta das 23h, quando o menino apresentou sinais de crise asmática. Joaquim costumava ter crises por medo de chuva ou vento.

Durante a madrugada, o pai, Marcelo Klinger, tentou acalmar o menino. Como não houve melhora, decidiu levá-lo à UPA Cassino.

Conforme o prontuário, Joaquim deu entrada na unidade por volta das 3h10, apresentando sinais de uma crise asmática com possível complicação por H1N1. Durante o atendimento, o menino teve piora progressiva.

A família afirma que enfrentou resistência para ter acesso ao prontuário. Nele, a equipe de enfermagem relata que, às 5h, sugeriu pela primeira vez a intubação, mas o procedimento foi negado pelo médico responsável.

Com a piora do quadro e medicamentos sem efeito, a equipe voltou a questionar a necessidade de intubação, novamente negada.

Por volta das 6h, a enfermagem alertou que o menino poderia “fadigar e parar”, reforçando a necessidade de intubação imediata. Ainda assim, a orientação médica foi para esperar.

Cerca de 25 minutos depois, Joaquim sofreu uma parada cardiorrespiratória. O médico tentou intubá-lo duas vezes, sem sucesso. Procedimentos adicionais, como intubação laríngea e massagem cardíaca, foram realizados, mas o menino morreu às 7h15.