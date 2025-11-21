MP instaura inquérito civil após descarte irregular de sangue humano por setor de funerária

Material foi coletado e encaminhado ao Gabinete de Assessoramento Técnico. Igor Islabão / Agência RBS

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade de uma funerária de Pelotas por crime ambiental, após a constatação de descarte irregular de sangue humano no dia 3 de novembro.

A medida foi tomada depois do promotor de Justiça Adriano Zibetti receber pareceres da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e da Secretária da Qualidade Ambiental (SQA), que confirmaram as irregularidades.

Busca por acordo

O material da investigação foi coletado e encaminhado ao Gabinete de Assessoramento Técnico (GAT) do MP, em Porto Alegre, que é responsável por fornecer subsídios técnicos e sugestões de medidas a serem adotadas.

A partir do parecer do GAT, a Promotoria pretende propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) à funerária. O principal objetivo é estimar um valor de indenização pelo dano ambiental.

— Meu trabalho agora aqui é tentar ver, sugerir a eles medidas para resolver esse problema - que eles na verdade já estão providenciando. E tentar estimar um valor de indenização para eventualmente colocar nesse ajustamento de conduta — explica o promotor Zibetti.

Funerária busca regularização

A funerária, segundo o próprio Zibetti, já procurou o Ministério Público para prestar esclarecimentos iniciais e relatou, informalmente, que pretende solicitar a desinterdição do setor afetado. Para isso, a empresa deve contratar uma empresa terceirizada para realizar o tratamento dos efluentes antes do descarte na rede e, posteriormente, buscar a regularização junto à prefeitura.

