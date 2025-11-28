Chuva de granizo atinge área rural de Morro Redondo e mobiliza Defesa Civil

Grazino foi registrado na zona rural do município. Ana Delias de Sousa / Arquivo Pessoal

Uma forte chuva de granizo atingiu a zona rural do município de Morro Redondo, no sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a moradora Ana Delias de Souza, o fenômeno começou por volta das 6h20.

— Aparentemente foi bem localizado. Moramos na zona rural e no centro da cidade não teve, Pelotas parece que também não — relata a moradora.

Rafael Mendes Pereira, morador da Colônia Reserva, na zona rural, explica que as pedras de gelo tinham tamanho médio e não causaram estragos em sua propriedade.

A Defesa Civil apura possíveis danos em propriedades. Rafael Mendes Pereira / Arquivo Pessoal

— Desta vez foi pedra média, sem muito estrago. Quatro anos atrás caiu granizo do tamanho de uma laranja, foi uma destruição total — conta Pereira.

O coordenador da Defesa Civil Regional, Marcio André Facin, informou que o órgão fará uma busca ativa para localizar possíveis danos às propriedades.

— Falamos com a Defesa Civil do município [Morro Redondo]. O fato se deu na zona rural e eles também não tinham maiores detalhes. Eles irão fazer uma verificação no local.







