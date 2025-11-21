Marcha para Jesus, agendada para sábado, mobiliza evangélicos de Pelotas e Rio Grande

Expectativa é reunir um público estimado entre cinco mil e 10 mil pessoas. Divulgação / Associação de Pastores Evangélicos de Pelotas

A Marcha para Jesus, um dos maiores eventos evangélicos do Sul do Estado, terá neste sábado, dia 22, sua edição anual em Pelotas e Rio Grande.

A organização em Pelotas é liderada pela Associação de Pastores Evangélicos de Pelotas (Appel), que espera reunir um público estimado entre 5 mil e 10 mil pessoas.

Segundo o presidente da Appel, Naldo Rogério de Oliveira, o evento ocorre há mais de 10 anos e tem crescido a cada edição.

— É um dia de unidade da igreja. É um momento que reúne diferentes denominações, todas juntas, em uma manifestação de amor a Deus, de amor ao filho de Deus, que é Jesus Cristo — afirma.

A concentração da marcha terá início às 13h30min no Largo do Mercado Público. A caminhada começará às 15h, seguindo em direção ao Parque Dom Antônio Zattera (Altar da Pátria), onde será realizada a programação final, das 16h às 22h.

Além de momentos de pregação e oração, haverá apresentações de danças, incluindo a dança profética, e diversas atrações musicais. O destaque é a presença da banda Atos 2, vinda de São Paulo.

— Estão todos convidados, toda a comunidade pelotense, todas as igrejas, todas as pessoas que são simpatizantes, que gostam e que simpatizam com a fé cristã — convida o pastor.

Em Rio Grande