Marcha para Jesus, agendada para sábado, mobiliza evangélicos de Pelotas e Rio Grande

A Marcha para Jesus, um dos maiores eventos evangélicos do Sul do Estado, terá neste sábado, dia 22, sua edição anual em Pelotas e Rio Grande.
A organização em Pelotas é liderada pela Associação de Pastores Evangélicos de Pelotas (Appel), que espera reunir um público estimado entre 5 mil e 10 mil pessoas.
Segundo o presidente da Appel, Naldo Rogério de Oliveira, o evento ocorre há mais de 10 anos e tem crescido a cada edição.
— É um dia de unidade da igreja. É um momento que reúne diferentes denominações, todas juntas, em uma manifestação de amor a Deus, de amor ao filho de Deus, que é Jesus Cristo — afirma.
A concentração da marcha terá início às 13h30min no Largo do Mercado Público. A caminhada começará às 15h, seguindo em direção ao Parque Dom Antônio Zattera (Altar da Pátria), onde será realizada a programação final, das 16h às 22h.
Além de momentos de pregação e oração, haverá apresentações de danças, incluindo a dança profética, e diversas atrações musicais. O destaque é a presença da banda Atos 2, vinda de São Paulo.
— Estão todos convidados, toda a comunidade pelotense, todas as igrejas, todas as pessoas que são simpatizantes, que gostam e que simpatizam com a fé cristã — convida o pastor.
Em Rio Grande
Em Rio Grande, a concentração será às 13h30min, na Praça do Quartel. A saída ocorrerá às 14h30min, com chegada na Praça Saraiva. A organização espera a participação de 2 mil pessoas no evento.