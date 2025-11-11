Licitação busca empresa para construir nova ponte de acesso à Colônia Z-3

Ponte provisória do Exército está no local desde a enchente de 2024. Igor Islabão / Grupo RBS

A Prefeitura de Pelotas encaminhou, nesta terça-feira (11), um passo importante para a construção da ponte definitiva que ligará a Colônia Z-3 ao centro do município. Sete empresas apresentaram propostas para a elaboração dos projetos e execução da nova estrutura.

A vencedora da concorrência, por menor preço, foi a Ecomold Estruturas Pré-Fabricadas LTDA, com uma oferta de R$ 896.900,00. O valor ficou R$ 100 abaixo da segunda colocada e R$ 367.945,74 abaixo do preço de referência estipulado pela prefeitura, que era de R$ 1.264.845,74.

Pelo menos três empresas concorrentes declararam intenção de apresentar recurso ao resultado. Para isso, o prazo previsto é até a próxima sexta-feira, dia 14.

A nova ponte terá 17 metros de comprimento e 10 metros de largura. O prazo previsto para a elaboração e execução dos projetos de engenharia é de 12 meses. O procedimento executivo prevê a obtenção de licenças, outorgas, aprovações, além da remoção de entulhos e a execução das obras de implantação e sinalização da nova estrutura.

Comunidade depende da nova estrutura

A ponte é a principal via de ligação para os cerca de quatro mil moradores da Colônia Z-3. A comunidade aguarda a obra definitiva, já que o local historicamente sofre com os impactos de enchentes.

— É obrigado fazer uma ponte fixa para não ter problema, porque a ponte que a gente tiver que fazer, vai ter que ser mais alta, por causa da época de enchente — afirma Adão Luiz Moçosa, 70 anos, morador da Z-3. Ele relata que o local já ficou isolado diversas vezes.

Ponte do Exército

Após um mês de isolamento devido à enchente de 2024, a Colônia Z-3 recebeu uma ponte provisória do Exército Brasileiro, que é usada até a atualidade.