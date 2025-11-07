Lagoa dos Patos recebe provas de regata neste fim de semana

Largadas ocorrem às 14h, em ambas datas, no Rio Grande Yatch Club (RGYC), primeiro clube de vela do Estado. Divulgação / RGYC

Neste sábado (8) e domingo (9), a Lagoa dos Patos, em Rio Grande, recebe a competição Regata Portos RS. O evento, que acontece anualmente no município, é em alusão ao aniversário do Porto do Rio Grande, celebrado em 15 de novembro.

Neste ano, a projeção é de que 20 barcos participem das competições, que integram provas de diferentes modalidades, como: Snipe, Laser e Optimist, e a Regata Oceânica, com embarcações das classes ORC, Cruzeiro e ODay 23.

Ao longo dos dois dias, as provas irão iniciar às 14h com largada Rio Grande Yatch Club (RGYC), primeiro clube de vela do Estado.

Conforme a organização do evento, as competições incluem embarcações de diferentes tamanhos. Os monotipos, barcos com uma ou duas tripulações, competem na raia da Marambaia, com percursos definidos de acordo com o vento e o número de barcos.

Os percursos podem variar entre a barla-sota um vai-e-vem em linha reta, e o triângulo, em que os barcos contornam em torno das boias. No sábado à tarde, são realizadas três provas para os monotipos.

No domingo, as provas envolvem barcos maiores, com mais tripulantes, distribuídos nas categorias Cruzeiro, Orc e Oday23, classificações baseadas no tamanho e características de cada embarcação.

O percurso padrão parte da frente do clube, segue até a primeira boia próxima ao Porto de Rio Grande, contorna a Terra Plena (por dentro ou por fora, dependendo do vento), segue em direção ao Cucuruto, em frente a São José do Norte, e retorna ao RGYC, completando uma prova no período da tarde.

A premiação dos vencedores acontece no domingo, às 18h.

Pioneirismo no esporte náutico

As regatas na Lagoa dos Patos tiveram início em 1935, com a primeira competição denominada Farroupilha, realizada em 20 de setembro, como parte das comemorações do centenário da Guerra dos Farrapos.