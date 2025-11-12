Justiça garante matrícula de candidata em cota racial na UFPel

Juiz entendeu que a autodeclaração deve prevalecer quando não há justificativa razoável para exclusão. RBSTV / Reprodução

A Justiça Federal determinou que uma candidata aprovada na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) pela modalidade de cotas raciais seja matriculada no curso em que havia sido aprovada. A decisão, publicada na quinta-feira (7), é do juiz Cristiano Bauer Sica Diniz, da 2ª Vara Federal de Pelotas.

A estudante havia sido desclassificada pela Comissão de Heteroidentificação da UFPel, responsável por confirmar a autodeclaração de candidatos pretos e pardos. Após ter o recurso negado pela universidade, ela ingressou com ação na Justiça para garantir a vaga.

Na sentença, o juiz afirmou que, embora o sistema de heteroidentificação seja importante para evitar fraudes, ele não deve se sobrepor à autodeclaração quando não houver fundamentos consistentes para a exclusão do candidato. Segundo o magistrado, a política de cotas visa reparar desigualdades históricas e garantir representatividade, devendo contemplar também pessoas com traços fenotípicos menos marcados, mas sujeitas à discriminação racial.

— A ação afirmativa da reserva de cotas deve abranger todo e qualquer indivíduo que, apresentando aspectos mínimos fenotípicos, esteja inserido em contexto capaz de demonstrar a possibilidade de que já tenha sido, ou possa vir a ser, atingido por fatores discriminatórios — destacou o juiz.

O magistrado observou ainda que as fotos anexadas ao processo indicam que a candidata se enquadra no grupo de pessoas pardas, contrariando a conclusão da comissão da universidade.

Com base nesses argumentos, a Justiça anulou o ato administrativo que havia desclassificado a estudante e determinou que a UFPel efetue sua matrícula na vaga reservada a candidatos autodeclarados pretos e pardos.