Incêndio atinge embarcações no cais do Porto Velho em Rio Grande

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h15. Divulgação / Canal O Rio Grande

Um incêndio atingiu duas embarcações na noite desta sexta-feira (7) no cais do Porto Velho, em Rio Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h15 para atender à ocorrência.

Segundo informações da corporação, o fogo atingiu um barco de pesca aparentemente abandonado, localizado atrás da Câmara do Comércio. O incêndio foi controlado rapidamente, evitando que as chamas se espalhassem para outras embarcações.

De acordo com os bombeiros, o segundo barco ficou apenas chamuscado. Não houve feridos, e nenhum responsável pelas embarcações apareceu no local.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter começado em um colchão que estava no interior da cabine do barco atingido.

As embarcações, segundo relato dos bombeiros, não tinham prefixo aparente e apresentavam sinais de abandono. Após o controle das chamas, a equipe retornou ao quartel.

Marinha do Brasil emite nota

A ocorrência foi acompanhada pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 5º Distrito Naval, que enviou uma equipe da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) ao local. Em nota divulgada neste sábado (8), a instituição confirmou que as embarcações afetadas foram identificadas como “Vó Lica” e “Vó Vilma”, ambas em situação de abandono.