Ilana Casoy cancela presença na Feira do Livro de Pelotas por motivos de saúde

Sessão de autógrafos e roda de conversa com leitores integravam agenda. Erik Almeida / Divulgação

A escritora e criminóloga Ilana Casoy cancelou sua participação na 51ª Feira do Livro de Pelotas, onde faria um encontro com o público neste sábado (8).

Em nota enviada à administração do evento, a autora justificou a ausência no Encontro com o Escritor por problemas de saúde. Ela se recupera de uma fratura em uma vértebra e necessita de repouso e cuidados médicos imediatos.

Ilana manifestou agradecimento pelo convite e lamentou a impossibilidade de participar, dizendo que espera poder comparecer em edições futuras da Feira.

Autora de livros como Serial Killers: Made in Brasil e Bom Dia, Verônica, a escritora participaria do evento em uma sessão de autógrafos e uma roda de conversa com leitores sobre literatura true crime.

A Feira do Livro de Pelotas segue com programação até 17 de novembro.

Leia Mais Patronas falam sobre preparativos e expectativas para a 51ª Feira do Livro de Pelotas

O Encontro com o Escritor desta sexta-feira (7) será com uma das patronas da 51ª Feira do Livro de Pelotas, Maria Alice Estrella. Ele compartilhará com o público um pouco de sua trajetória literária, reflexões sobre o papel da escrita na formação cultural da cidade, detalhes de seu último lançamento intitulado Mágica Presença, também realizando sessão de autógrafos com os presentes.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



