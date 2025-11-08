Festa do Morango chega à sétima edição em Pelotas

A 7ª Festa Municipal do Morango acontece neste fim de semana (8 e 9) no Parque Morada do Sol, em Pelotas. O evento reúne gastronomia, feira da agricultura familiar, produtos coloniais, artesanato e shows nacionais, além de uma novidade neste ano: dois fornos à lenha construídos especialmente para assar cucas e pães na hora.
De acordo com Kênia Pinheiro, uma das organizadoras, a expectativa é superar o público e as vendas registradas no ano passado.
— Com certeza vai superar todas as expectativas. Tivemos uma super safra, aumento de produtores e de área plantada. É um sucesso, com todos os espaços comercializados e dois grandes shows nacionais — afirmou.
A programação musical começa às 14h nos dois dias. No sábado (8), o destaque é o show da dupla Danilo e Davi, com o hit Apaga, Apaga, Apaga. No domingo (9), o encerramento será com a Superbanda Corpo e Alma, que recentemente lançou música em parceria com Bruno & Marrone.
Agricultura familiar e produtos coloniais
Considerada a maior feira da agricultura familiar do Estado depois da Expointer, a Festa do Morango contará com 800 metros quadrados de área destinada aos produtores, divididos entre pavilhões da fruta, agroindústria e artesanato.
Entre os expositores estão Doces Crochemore, Vinícola Guiot, Laticínios Crochemore, Embutidos Triunfo, Aldeia Kaingang Gyró e outros empreendimentos locais. No espaço, o público encontrará morango in natura, tortas, bolos, geleias, sucos e cucas fresquinhas, além de máquinas agrícolas, veículos e flores.
Segundo a organização, Pelotas reúne atualmente 230 famílias rurais produtoras de morango, que cultivam a fruta em 43,5 hectares. Apenas na última Feira Municipal do Morango, realizada em outubro, foram vendidas quase oito toneladas da fruta in natura.
— A Festa do Morango é muito importante para o fortalecimento da agricultura familiar, porque o produtor vende direto ao consumidor, sem intermediários. Isso mantém as famílias no campo e garante renda com qualidade — destacou Kênia.
Serviço
Local: Parque Morada do Sol — avenida 25 de Julho, nº 3.735, bairro Três Vendas
Horários: das 10h às 22h, sábado e domingo
Gratuidade: sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 13h
Estacionamento: R$ 25 por veículo
Ingressos antecipados: lojas Empório Gelei, Posto Fita Azul (Ferreira Viana) e site blueicket.com.br