Expofeira de Rio Grande espera público de 40 mil visitantes até domingo

Exposição de gado leiteiro e de corte destaca produção pecuária do município. Thaina Martins / RBS TV

A 51ª Expofeira de Rio Grande começou nesta quinta-feira (13) e segue até domingo (16) no Parque de Exposições Filinto Eládio da Silveira - sede do Sindicato Rural de Rio Grande. A expectativa é que cerca de 40 mil pessoas circulem pelo evento

Neste ano serão 600 animais expostos, entre gado de corte, gado leiteiro, cavalos, ovelhas, coelhos, pôneis e cães de pastoreio. (programação completa no final da reportagem)

Pela primeira vez, a Expofeira conta com um pavilhão externo dedicado à agricultura familiar, reunindo 20 produtores da região Sul e da Campanha, que comercializam produtos artesanais. A fazendinha também é um dos atrativos, com pequenos animais e plantas em exposição voltados especialmente a crianças.

Fazendinha também é um dos atrativos, com pequenos animais. Thaina Martins / RBS TV

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Rio Grande, Leandro Freitas, a feira tem como objetivo integrar o meio rural com o meio urbano, “levando o homem do campo para a cidade” e reunir produtores de todos os portes, valorizando o trabalho desenvolvido no interior.

- O produtor rural para nós não tem tamanho, do pequeno, médio, grande, nós queremos que todos eles estejam presentes dentro do nosso parque e com isso a gente possa mostrar esse trabalho para toda a comunidade do nosso município - destacou Leandro.

Nas negociações as expectativas são positivas para o 9º Balcão de Negócios, que acontece na sexta-feira (13), com destaque da pecuária de corte.

Evento conta com pavilhão externo dedicado à agricultura familiar. Thaina Martins / RBS TV

- No balcão de negócios temos produtores das raças Hereford, Charolês, Devon e, principalmente, Angus, que é a raça que alavanca o nosso mercado. Já na segunda-feira nós temos um remate alusivo à exposição.

Confira a programação completa do evento: