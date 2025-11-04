GERAL

Sustentabilidade
Notícia

Esposa de Galvão Bueno lança linha de cosméticos feitos com bagaço de uva da vinícola da família no RS

Ideia surgiu após experiência na Europa e aposta no reaproveitamento de resíduos da produção de vinho

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS