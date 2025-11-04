Esposa de Galvão Bueno lança linha de cosméticos feitos com bagaço de uva da vinícola da família no RS

Desirée Soares (na foto) criou produtos em parceria com a dermatologista carioca radicada em Bagé, Margaritha Cobucci Divulgação

A empresária Desirée Soares, esposa do narrador Galvão Bueno, está à frente de uma linha de cosméticos produzidos a partir do bagaço da uva utilizado na vinificação feita na Bueno Wines, vinícola da família localizada em Candiota, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. A proposta nasceu da experiência que ela teve na Europa com produtos à base de uva e da observação do volume de resíduos descartados pela vinícola.

Segundo Desirée, a ideia começou a tomar forma depois que o casal voltou ao Brasil, após morar por oito anos em Mônaco.

— Lá eu usava cosméticos de alta performance à base de uva e, quando voltei, não encontrei aqui o que eu usava na França. Ao mesmo tempo, via aquele mar de uvas sendo vinificado e o bagaço sendo descartado. Aí pensei: dá para transformar isso — contou.

A vinícola da família, instalada entre Bagé e Candiota, já vinha estudando formas de aproveitar o resíduo da produção. A enóloga do projeto, Tayana Madeira, chegou a comentar que, durante a colheita, as mãos ficavam até “mais bonitas” de tanto manusear uvas — o que reforçou a ideia de que havia ativos de cuidado de pele no processo.

Para desenvolver a linha, Desirée buscou parceria com uma dermatologista carioca radicada em Bagé, Margaritha Cobucci, e passou a trabalhar o bagaço (casca e semente) para extrair o resveratrol, composto conhecido por seu poder antioxidante.

— Foi a união da sustentabilidade com uma necessidade real. Eu já usava resveratrol há anos, mas não achava no Brasil. Então decidimos fazer com o que já tínhamos — explicou.

Os produtos, lançados há cerca de um ano, ainda estão em expansão. A marca pode ser comprada pelo e-commerce e fechou recentemente contrato com as farmácias São João, que vão distribuir os cosméticos em diversas cidades do Estado.

— O boom foi da qualidade. A concentração de resveratrol é alta, então ajuda em manchas e rugas. Agora, no fim de novembro, vamos lançar em São Paulo para levar ao Brasil todo — disse.

Sustentabilidade além da beleza

O aproveitamento do bagaço da uva não ficou restrito à cosmética. Segundo Desirée, a vinícola também começou a utilizar o material misturado à ração do gado e estuda o uso em adubação, ampliando a lógica de reaproveitamento total do que é produzido na propriedade.

— Sustentabilidade e educação são uma dupla que todo mundo deveria prestar atenção — afirmou.

Relação com a região Sul e o Cassino

Além dos empreendimentos no interior, Desirée e Galvão mantêm uma forte relação afetiva com o litoral sul do Estado, especialmente com a praia do Cassino, em Rio Grande. Mesmo podendo viajar para outros destinos, o casal faz questão de manter o vínculo com o Rio Grande do Sul, pelas amizades e pela proximidade com a vinícola.

— A gente se sente muito acolhido aí. Galvão chega e já se pilcha. É uma coisa simples, sem troca, só amizade — relatou.

