Enem 2025 mobiliza estudantes na Zona Sul do RS

Colégio Municipal Pelotense registrou intensa movimentação. Igor Islabão / Grupo RBS

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 mobilizou estudantes em escolas da Zona Sul do Estado neste domingo (9). Em Pelotas, por volta das 12h30min, o Colégio Municipal Pelotense registrava intensa movimentação de candidatos.

Leia Mais Ansiedade e problemas de logística: primeiro dia do Enem 2025 tem movimento intenso em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, 186.541 inscrições foram realizadas para o exame. Em todo o país, mais de 4,8 milhões de candidatos tiveram a participação registrada.

O tema da redação deste ano foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Neste domingo, além da redação, os candidatos encararam 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas.

Para a estudante Jamily Garcia, de 20 anos, que realizou a prova no Instituto Assis Brasil em Pelotas, a expectativa é conseguir cursar Odontologia na Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

— Eu estou nervosa, estou ansiosa com o tema da redação, mas acho que vai dar tudo certo. Eu gosto muito de fazer a redação, nesta primeira prova. Mas tem umas coisas em Linguagens que eu tenho um pouco de dificuldade — avalia.

Já o estudante Henrique dos Santos Alves, 22 anos, disse estar tranquilo enquanto aguardava para fazer a prova no Colégio Municipal Pelotense.

— É o meu primeiro Enem. Eu vi que tinha alguns amigos meus indo para área de programação, vi que era uma parte legal e me interessei. Vamos ver quanto é que eu vou tirar e quanto que eu vou fazer para passar. Mas estou bem tranquilo — relatou.