Capivara surpreende moradores ao aparecer dentro de banheiro no Cassino

Patram isolou o local e retirou o roedor seguindo protocolo de soltura. Divulgação / Brigada Militar

A manhã de sábado (22) reservou uma surpresa inusitada para moradores do Balneário Cassino: uma capivara invadiu uma residência e acabou trancada no banheiro do imóvel. O roedor precisou ser resgatado pela Polícia Ambiental (Patram).

A 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (3ª CIPAM) foi acionada para atender a ocorrência. Com apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), a guarnição conseguiu realizar a contenção e a captura do animal de forma segura e sem ferimentos.

A capivara foi solta no próprio sábado, em uma área rural do município, distante de zonas urbanas, conforme procedimento padrão.

Problema recorrente

Em caso de encontrar com um animal silvestre, a orientação é manter a distância e afastar pets domésticos. Divulgação / Brigada Militar/Divulgação

O inusitado episódio em um banheiro do Cassino é um um problema que se torna “bem comum” na região, avalia o Sargento Edon, da 3ª CIPAM.

Segundo ele, quem encontrar um animal silvestre deve tomar alguns cuidados:

— Não toque, não alimente e não tente capturar. O animal pode estar com medo, pode morder ou transmitir doenças. Alimentá-lo também pode causar problemas de saúde para ele — alerta.

O que fazer