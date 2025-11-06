BikePel completa 11 meses de retomada enfrentando cenário de furtos

Desde dezembro de 2025, foram registradas 3.417 viagens. Ígor Islabão / Grupo RBS

O projeto de compartilhamento de bicicletas em Pelotas, o BikePel, completou 11 meses de retorno sem cumprir a promessa de ampliar a frota. Em paralelo, o sistema de mobilidade urbana alternativo enfrenta problemas de furtos e danos nos equipamentos.

O serviço foi relançado em 5 de dezembro do ano passado, após uma pausa de também 11 meses. O sistema retornou com 50 bicicletas e previsão de ampliação do número de bikes para 100 unidades, além da criação de mais seis estações. Contudo, o BikePel, após quase um ano, não teve a expansão prometida em 2025. No momento, 38 bicicletas estão disponíveis para utilização dos usuários.

O serviço é prestado pela empresa Serttel, mesma que cuida do estacionamento rotativo do município, mediante concessão da prefeitura e fiscalização da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT). Segundo a empresa, 3.417 viagens foram realizadas de 5 de dezembro de 2024 até hoje (6 de novembro de 2025).

— A gente está tendo bastante furto das bicicletas, até mesmo danos em estações com bastante fluxo de movimento. Está ficando bem complicado — afirma Fernanda Vaz, coordenadora da Serttel em Pelotas.

Nem um ano de retorno, 12 bicicletas furtadas

Durante os últimos 11 meses, 12 bicicletas foram furtadas. Destas, três foram recuperadas, mas com as travas danificadas. Até o momento, as unidades não foram repostas pela empresa. Além disso, cinco estações foram alvo de danos e quatro bicicletas sofreram avarias.

Como funciona o serviço

O BikePel opera em sete estações — Shopping Pelotas, Avenida Dom Joaquim, Domingos de Almeida, Dom Antônio Zattera, Praça Coronel Pedro Osório, Ferreira Viana e IFSul.

O valor é de R$ 3 para cada 30 minutos de uso. A diária (válida por 24 horas) custa R$ 10, e o valor mensal é R$ 30.

As bicicletas podem ser retiradas das 6h às 23h, mas a devolução é permitida 24 horas por dia.

As viagens têm limite de 60 minutos, com intervalo de 15 minutos entre elas. As utilizações que excedam 60 minutos têm cobrança adicional, no valor de R$ 6 por hora excedente.