Alunos de Herval participam de etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro

Jovens vão lançar foguetes construídos por eles mesmos em disputa realizada em Barra do Piraí (RJ). Divulgação / Herval

Três alunos de Herval, no sul do Estado, estão no Rio de Janeiro para representar o município na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG). A competição, realizada na cidade de Barra do Piraí, reúne estudantes de todo o país em atividades práticas e científicas voltadas à astronomia e à astronáutica.

Os jovens Vitória Borges, Enzo Serapio e Pedro Henrique Almeida, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Che Guevara, embarcaram na segunda-feira (10) e permanecem no Estado até o fim da semana, acompanhados pelos professores Felipe Freitas e Ana Joaquina Gomes. É a primeira vez que alunos de Herval chegam à fase nacional da olimpíada.

Durante a Jornada de Foguetes, os estudantes vão competir em lançamentos reais de foguetes construídos por eles mesmos, além de participar de oficinas, atividades experimentais e observações astronômicas.

Segundo o professor Felipe Freitas, o projeto começou a ser idealizado no ano passado e ganhou força neste ano.

— Eu tinha essa ideia desde o ano passado e, neste ano, consegui tempo para realizar a atividade com as crianças. Fomos construindo os foguetes e conseguimos o resultado para chegar aqui. Estamos literalmente no céu: as crianças estão adorando, e as atividades são incríveis — contou.